پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، لاہور میں مختلف مقامات پو پولیس اور کارکنوں میں تصادم ، یاسمین راشد کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم عمران خان کی قیاد ت میں لانگ مارچ کا آغاز خیبرپختون خوا سے ہو گا جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں ہیں جبکہ پنجاب کے مختلف شہروں سے کارکنان ریلیوں کی شکل میں اسلام آباد پہنچنے کیلئے کوششیں کر رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے مارچ کو ہر ممکن روکنے کی کوششیں کی جارہیں جس کے پیش نظر بھاری نفری تعینات ہے اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں ۔

لاہور کے علاقے بتی چوک میں پاکستان تحریک انصاف اور پولیس کے کارکنان میں تصادم ہوا ہے، پی ٹی آئی کارکنان نے مارچ میں شرکت کے لیے نے راستوں سے رکاوٹیں ہٹانا شروع کیں جس پر پولیس نے شیلنگ کردی۔بتی چوک پر پولیس نے یاسمین راشد کی گاڑی پر پولیس نے دھاوا بول دیا جس کے باعث گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے تاہم پی ٹی آئی کی خاتون رہنماءپولیس کا حصار توڑتے ہوئے بتی چوک سے نکلنے میں کامیاب ہوگئیں۔یاسمین راشد پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ سے متاثر ہوئیں اور بتی چوک پر حصار توڑنے کے بعد گاڑی سے اتر کر پانی سے آنکھیں دھوئیں، خاتون رہنما خود گاڑی چلا کر بتی چو ک پہنچیں ۔پولیس کی آنسو گیس شیلنگ کے سینکڑوں شیل برسائے جس کے باعث متعدد کارکنوں کی حالت بگڑ گئی ہے جبکہ 2 درجن سے زائد کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔

