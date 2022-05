محمدحفیظ موجودہ صورتحال پر ناراض، سیاستدانوں سے سوال کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر لاہور میں شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات پر ناراض دکھائی دیئے اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں سے سوال کیا ہے۔

محمد حفیظ نے ٹوئٹر پر جاری بیان میں شہباز شریف،عمران خان، مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کو ٹیگ کیا۔

انہوں نے لکھا کہ' لاہور کے کسی پیٹرول پمپ پر پیٹرول دستیاب نہیں اور اے ٹی ایم مشینوں پر پیسے بھی نہیں ہیں'۔

No Petrol available in any petrol station in Lahore??? No cash available in ATM machines?? Why a common man have to suffer from political decisions. @ImranKhanPTI @CMShehbaz @MaryamNSharif @BBhuttoZardari