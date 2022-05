سرینگر (ویب ڈیسک) بھارتی عدالت نے حریت رہنما یاسین ملک کی سزا سے متعلق فیصلہ محفوظ کرلیا ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق جموں وکشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کو دہشتگردوں کی مالی معاونت کے جھوٹے مقدمے میں مجرم قراردیتے ہوئے آج سزا سنائی جانی تھی۔ نئی دہلی میں بھارت کی بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسی کی خصوصی عدالت نے یاسین ملک کی سزا سے متعلق فیصلہ محفوظ کرلیا جو آج سہ پہرسنایا جائے گا۔

WATCH - Terror funding case: Yasin Malik produced before NIA Court in Delhi. He was convicted by the NIA Court on May 19th.#YasinMalik #NIA #TerrorFundingCase pic.twitter.com/a9vvTAUBRr