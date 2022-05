واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان میں آزادی صحافت پر امریکہ کا موقف بھی آگیا تاہم محکمہ خارجہ ترجمان نے نئے امریکی سفیر کی عمران خان سے ملاقات بارے سوال کا جواب دینے سے گریزکیا۔

نجی ٹی وی چینل کے مطابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے واشنگٹن میں نیوز بریفنگ میں کہا کہ صحافیوں کی آواز کو دبانا نہیں چاہیے، صحافیوں کو کبھی بھی جبر کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے،وزیر خارجہ ٹونی بلنکن دنیا بھر میں آزادی صحافت پر بات کرچکے ہیں، ٹونی بلنکن سے پاکستانی صحافت کی آزادی پر سوال ہوا تھا جس پر انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کا حق کا احترام کریں۔

ترجمان امریکی خارجہ کہتے ہیں کہ ٹونی بلنکن بلاول بھٹو ملاقات میں معاشی صورتحال پر بات ہوئی ، پاکستان کو مستحکم اور فائدہ مند اقتصادی بنیادوں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان سے سوال کیاگیا کہ امریکہ کے نئے سفیر مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقات کریں گے۔ کیا نئے امریکی سفیر عمران خان کی جماعت سے ملاقات کریں گے؟ جس پر نیڈ پرائس نے بتایا کہ کسی ممکنہ ملاقات کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہوں گا۔

امریکا کا پاکستانی صحافیوں صابر شاکر، ارشد شریف کے خلاف مقدمات پر اظہار تشویش

