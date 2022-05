پی ٹی آئی کارکن رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے پل سے نیچے جا گرا، جان کی بازی ہار گیا

اٹک (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے لانگ مارچ میں شریک ایک کارکن اٹک پل سے گر کر جاں بحق ہوگیا۔

صحافی مبشر زیدی کے مطابق پی ٹی آئی کا کارکن اٹک کے پل پر رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے نیچے جا گرا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہوگئی، پی ٹی آئی کے دو دیگر کارکنان بھی پل سے نیچے گرے جو کہ زخمی ہوئے ہیں۔

خیال رہے کہ ملک بھر کے مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکن اور پولیس آمنے سامنے ہیں، پنجاب میں پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں پر بدترین شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا جس سے مرکزی رہنما بھی محفوظ نہیں رہے۔

A @PTIofficial worker lost his life after falling from Attock Bridge while clearing the obstacles. Two are injured pic.twitter.com/bjeyl2UCJY