عمران خان کی قیادت میں قافلہ پنجاب میں داخل، کتنی گاڑیاں ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے ویڈیو جاری کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی قیادت میں لانگ مارچ کا قافلہ خیبر پختونخوا سے پنجاب کی حدود میں داخل ہوگیا۔

عمران خان نے اپنی قیادت میں آنے والے لانگ مارچ کے قافلے کی ڈرون فوٹیج شیئر کی ہے جس میں بڑی تعداد میں گاڑیوں کو دیکھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا "ہم پنجاب میں داخل ہوچکے ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے۔ اس امپورٹڈ سرکار کی جانب سے جبر و فسطائیت کا کوئی بھی حربہ ہمیں ڈرا سکتاہے نہ ہی ہمارے مارچ کا راستہ روک سکتا ہے۔ "

We have entered Punjab and will InshAllah be heading towards Islamabad.

No amount of state oppression and fascism by this imported govt can stop or deter our march.#حقیقی_آزادی_مارچ pic.twitter.com/NMRNRU2F3G