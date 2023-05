شان شاہد اور سجل علی کا پاکستان کے شہدا ءکی بہادر ماﺅں کو خراجِ تحسین

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر پاکستانی اداکار شان شاہد اور اداکارہ سجل علی نے "یومِ تکریمِ شہدا ء پاکستان"پر پاک فوج کے شہداء اور ان کی بہادر ماﺅں کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اداکار شان شاہد اور اداکارہ سجل علی نے سوشل میڈیا پر آئی ایس پی آر کی جانب سے شہدا ءکی ماﺅں کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے جاری کیے گئے نئے گانے"مائیں پاکستانی ہیں" کی ویڈیو شیئر کی ہے۔شان شاہد نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ "پاکستان کے شہداء اور ان کے بہادر خاندانوں کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ "

A heartfelt tribute to the Martyrs of Pakistan and their brave families. This song's dedicated to the heroic mothers, who've endured unimaginable loss. Let's stand united, shoulder to shoulder, honoring these courageous souls for their supreme sacrifice. https://t.co/LS73CWd6UN