کیا خدیجہ شاہ نے اپنی سہیلی کو بچانے کیلئے واقعی اپنی نوکرانی کو گرفتار کروا دیا؟ سوشل میڈیا پر ہنگامہ 

لاہور (ویب ڈیسک) عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونیوالوں ہنگاموں کی مبینہ ملزمہ اور سابق وزیر خزانہ کی صاحبزادی خدیجہ شاہ نے گرفتاری دیدی لیکن اب دعویٰ کیا جارہاہے کہ اس نے اپنی سہیلی کو بچانے کیلئے نوکرانی گرفتار کروادی۔

ایک سوشل میڈیا صارف نے ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ ”اس ویڈیو میں خدیجہ شاہ کے پیچھے عطیہ نون ہیں لیکن خدیجہ نے پولیس کو بتایا کہ اس کیساتھ ملازمہ تھی ، خدیجہ نے اپنی ملازمہ کو گرفتار کروادیا اور عطیہ آزاد گھوم رہی ہے“۔

Disturbing report: The woman behind Khadijah Shah in this video is @attiyanoon but Khadijah Shah instead told police it was her maid accompanying her. Khadijah Shah got her maid arrested with her to let Attiya run free. pic.twitter.com/BFTq888uAY