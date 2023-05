نوازالدین صدیقی کے ڈپریشن سے متعلق بیان پر ساتھی اداکار گلشن دیویا کا ردعمل

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے معروف اداکار نوازالدین صدیقی کا ڈپریشن کے بارے میں دلچسپ بیان اداکار گلشن دیویا کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا۔

تفصیلات کے مطابق اداکار نوازالدین صدیقی نے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران ڈپریشن کو "شہری مسئلہ" قرار دیا ہے۔نوازالدین صدیقی کا کہنا ہےکہ" ڈپریشن صرف ایک"اَربن ایشو" یعنی شہری مسئلہ ہے کیونکہ اُن کا گاؤں شہر سے صرف 3 گھنٹے دور ہے اور اگر وہ اپنے گاؤں جا کر کہیں گے کہ مجھے ڈپریشن ہے تو اُنہیں ایک تھپڑ پڑے گا اور کہا جائے گا کہ یہ کچھ نہیں ہوتا، اچھی طرح کھانا کھاؤ اور جاؤ جا کر فصلوں میں کام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔اُنہوں نے مزید کہا کہ اُن لوگوں کو بھی تو دیکھیں جو سڑک کنارے رہتے ہیں اور بارش میں بھی ناچ گا رہے ہوتے ہیں۔

Dritharashtra & Gandhari syndrome. I immensely respect the man for his craft but I’d not take him seriously on this issue.

If you even just look at alcoholism or addictions, they exist in rural communities and that’s mental illness. No addict indulges in addiction because they… https://t.co/msnc9FJW2o