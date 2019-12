پاکستان کرکٹ ٹیم کے 5 کھلاڑیوں کی بھارتی ٹیکسی ڈرائیور کو کھانے کی دعوت مگر کب، کہاں اور کیوں؟ انگلش خاتون کمنٹیٹر نے مچل جانسن کو ایسا واقعہ سنا دیا کہ آپ کا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے

برسبین (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی کرکٹ ٹیم برسبین ٹیسٹ تو نہیں جیت پائی مگر ایک بھارتی ٹیکسی ڈرائیور کو کھانا کھلا کر آسٹریلوی عوام کیساتھ ساتھ پاکستانیوں اور بھارتیوں کے دل بھی ضرور جیت لئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق انگلش خاتون کمنٹیٹر ایلی سن مشیل نے آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق فاسٹ باﺅلر مچل جانسن کو کمنٹری کے دوران برسبین میں پیش آنے والا واقعہ سنایا جو اس ٹیکسی ڈرائیور کیساتھ پیش آیا تھا جس کے ساتھ وہ سٹیڈیم پہنچیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بتایا” کچھ روز پہلے مجھے پاکستانی ٹیم کے ہوٹل بلایا گیا جہاں سے یاسر شاہ، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ سمیت 5 پاکستانی کرکٹرز میری ٹیکسی میں بیٹھے۔ وہ سب کھانا کھانے کیلئے بھارتی ریسٹورنٹ میں جانا چاہتے تھے اور میں انہیں لے گیا۔“

ایلی سن مشیل نے بتایا کہ ”ٹیکسی ڈرائیور جب انہیں لے کر بھارتی ریسٹورنٹ پہنچ گیا تو انہوں نے کرایہ پیش کیا تاہم ڈرائیور نے کرایہ لینے سے انکار کر د یا جس کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی پیشکش کی جو اس نے قبول کر لی، اس نے مجھے فون پر اپنی تصویر بھی دکھائی جس میں وہ واقعی ایک ریسٹورنٹ میں پانچ پاکستانی کرکٹرز کیساتھ بیٹھا مسکرا رہا ہے۔“

