 اے ٹی ایم کے ذریعے کس طرح چور آپ کے بینک اکاﺅنٹ کا کنٹرول حاصل کرسکتے ہیں؟ پولیس والے نے وارننگ جاری کردی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) اے ٹی ایم کے ذریعے کس طرح نوسرباز آپ کے بینک اکاﺅنٹ کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو رقم سے محروم کر سکتے ہیں۔ ایک بھارتی پولیس آفیسر نے وارننگ جاری کر دی۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں یہ پولیس آفیسر ایک بینک کی اے ٹی ایم مشین کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح چور آپ کے اے ٹی ایم کارڈ کی معلومات چوری کر سکتے ہیں۔

Using ATM to withdraw cash....? Watch this ..! pic.twitter.com/CzSCovT9Cj