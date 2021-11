وہ بڑی کمپنیاں جنہوں نے اپنے پٹرول پمپ بند کرنے سے انکار کر دیا ، لاہور میں کتنے پمپس کھلے ہیں ؟ تفصیلات سامنے آ گئیں 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈیلرز مارجن چھ فیصد تک نہ بڑھائے جانے پر ملک بھر میں ہڑتال کر دی گئی ہے جس کے باعث شہروں میں بیشتر پٹرول پمپس بند ہیں اور بندش کے باعث شہریو ں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن اب ان کمپنیوں کے نام سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے اس ہڑتال کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ڈی سی لاہور کا کہناتھا کہ صوبائی دارلحکومت میں اس وقت 62 پٹرول پمپس پر پٹرول کی فراہمی معمول کی طرز پر جاری ہے اور شہری سہولت استعمال کر رہے ہیں ۔ تاہم کئی مقامات پر پٹرول پمپس بند ہونے کے باعث باقی پمپوں پر رش زیادہ ہے اور لمبی قطاریں لگ چکی ہیں ۔

پٹرول پمپس کی بندش کا سننے کے بعد گزشتہ رات ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے پمپس کا رخ کرلیا تھا اور شدید رش دیکھنے کو ملا ۔ اس صورتحال میں پاکستان سٹیٹ آئل (پی ایس او )، گیس اینڈ آئل پاکستان لیمیٹیڈ (گو)، شیل پاکستان اور ہسکول (Hascol)نے اس ہڑتال کا حصہ بننے سے انکار کر دیاہے اور ملک بھر میں اپنے پٹرول پمپس پر خدمات کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان کر دیاہے ۔

PSO, Shell Pakistan, Gas & Oil Pakistan Limited(GO) and Hascol! Thanks for not being a part of the strike#Petrol pic.twitter.com/C9wLoas33X