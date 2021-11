براعظم انٹارکٹیکا کے برفیلے رن وے پرطیارے کی لینڈنگ، ویڈیو بھی سامنے آگئی 

انٹارکٹیکا (ویب ڈیسک) ہوائی جہاز بنانے والی یورپی کثیر القومی کمپنی ائیربس کے طیارے A340 نے دنیا کے ساتویں براعظم انٹارکٹیکا کے برفیلے رن وے پر لینڈنگ کرکے نئی تاریخ رقم کردی۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق پرتگال کی ائیر لائن ہائی فلائی کی پرواز نے 2 نومبر کی صبح جنوبی افریقا کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن سے اڑان بھری۔

The first Airbus A340 to land on Antarctica took off from Cape Town, South Africa, and landed in just over five hours at Wolf's Fang adventure camp. https://t.co/x9LPrWH9To pic.twitter.com/BBauleYCI4