نوجوان پاکستانی سائنس دان نے دوسری مرتبہ بڑا اعزاز اپنے نام  کرلیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی سائنس دان ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی کو کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں دنیا کے ٹاپ ریسرچر کی فہرست میں مسلسل دوسرے سال شامل کرلیا گیا ہے۔

کلیریویٹ اینالیٹکس کی مرتب کردہ رپورٹ گزشتہ دہائی کے دوران مقالوں کی اشاعت کے ذریعے محققین کے اپنے منتخب شعبے میں نمایاں اثر و رسوخ پر روشنی ڈالتی ہے۔مبشر رحمانی کا کام وائرلیس نیٹ ورکس، بلاک چین، کوگنیٹیو ریڈیو نیٹ ورکس، اور سافٹ ویئر،ڈیفائنڈ نیٹ ورکس پر مشتمل ہے۔ انہوں نے 100 سے زیادہ مضامین لکھے ہیں، جن میں سے 12 کلیریویٹ کی جانب سے انتہائی زیادہ پڑھے جانیوالے مضامین میں شامل کیا گیا ہے۔

امریکہ کے کراچی میں قائم قونصل خانے نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری پیغام کے ذریعے مبشر حسین رحمانی کو اس کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔مبشر حسین رحمانی حیدر آباد کی مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے گریجویٹ ہیں اور کارک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (سی آئی ٹی) آئر لینڈ میں پڑھا رہے ہیں۔

Congratulations to Pakistani scientist and Mehran University of Engineering and Technology, Hyderabad alumnus @mrehmani, who has been named as one of the most influential researchers worldwide in the field of computer science.

Way to go, Mubashir!

????@MRehmani pic.twitter.com/Xoh6QONzU5