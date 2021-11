"ویرات کوہلی نہیں بلکہ اس بلے باز کو باؤلنگ کرنا مشکل لگتا ہے" محمد عامر نے نام بتادیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باؤلر محمد عامر کا کہنا ہے کہ انہیں آسٹریلیا کے بیٹر سٹیو سمتھ کو باؤلنگ کرنا سب سے مشکل لگتا ہے۔

ایک انٹرویو کے دوران محمد عامر نے کہا کہ بھارتی کپتان ویرات کوہلی موجودہ عہد کے سب سے اچھے بلے باز ہیں لیکن انہیں باؤلنگ کرنا کبھی مشکل نہیں لگتا۔ سابق فاسٹ باؤلر کے مطابق انہیں سب سے مشکل بلے باز آسٹریلیا کے سٹیو سمتھ لگتے ہیں۔

خیال رہے کہ گزشتہ برس جون میں ایک انٹرویو کے دوران سٹیو سمتھ نے محمد عامر کو دنیا کا سب سے مشکل باؤلر قرار دیا تھا۔ سٹیو سمتھ نے انہیں سب سے ماہر گیند باز کہا تھا۔

سنہ 2017 میں اداکار عامر خان کے ساتھ انٹرویو میں انڈین کپتان ویرات کوہلی بھی محمد عامر کو دنیا کا سب سے مشکل باؤلر قرار دے چکے ہیں۔

" Virat Kohli is Best Batsman in this Era but I didn't face difficulty to bowl him while Steve Smith is tough batsman " Says @iamamirofficial @imVkohli @stevesmith49 pic.twitter.com/JkcY0BRDF7