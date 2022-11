محترم اساتذہ کرام کے نام محترم اساتذہ کرام کے نام

کسی بھی انسان کی تعلیم، تربیت اور ترقی کی بنیادی ذمہ داری دو اداروں پر ہوتی ہے۔ پہلا گھر اور دوسرا تعلیمی درس گاہ، گھر کے ادارے میں کلیدی کردار ماں اور باپ ادا کرتے ہیں جبکہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے مضمون کا مقصد اساتذہ کی اہمیت کو اُجاگر کرنا ہے۔ اُستاد بن کر پیشہ وارنہ ذمہ داریاں ادا کرنا نہایت مشکل کام ہے اور اسی وجہ سے کسی بھی معاشرہ میں اس شعبہ کو حقیقی معنوں میں نہایت عزت اور قدر کی نگا ہ سے دیکھا جاتا ہے کیوں کہ یہ صرف اُستاد ہی ہے جو کسی بھی انسان کو علم اور کردار کی بلندیوں تک لے جاسکتا ہے۔ایک مشہور قول بھی ہے کہ"Even a diamond is a piece of coal without the person who carves it"چنانچہ اساتذہ کا کردار ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے مگر Survival of the Fittest" " کے اس دور نے اساتذہ کی حیثیت کو غیر معمولی بنا دیا ہے۔ تمام والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد قابل اساتذہ سے علم حاصل کرے تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی حاصل کرسکیں۔عمومی طور پر صرف ایسی تعلیمی درسگاہوں کو ہی اچھا تصور کیا جاتا ہے جہاں کے اُستاد مثالی اور قابل ہوں کیونکہ صرف ایسے اساتذہ ہی اچھے معاشرے کو تخلیق کرتے ہیں۔اگرچہ اُستاد کی بنیادی ذمہ داری مخصوص مضامین کو پڑھانا ہوتا ہے مگر دیکھنے میں آیا ہے کہ دُنیا میں بہت سے اساتذہ اپنے شاگردوں کی تربیت میں بھی اپنا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔عام طور پر طالبعلم اپنے اساتذہ کو نہ صرف Idealize کرتے ہیں بلکہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں انکی پیروی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ساتذہ کی ذمہ داریوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے پہلی نصاب پڑھانے کی اور دوسری غیر نصابی ذمہ داریاں۔

پہلی ذمہ داری کے تحت اساتذہ کا مختص مضامین کو موزوں طریقے سے مارکیٹ کی ضروریات کے مطابقknowledge اورskillsکو طالب علم میں منتقل کرنا، طالب علموں کیAssessment کرنا، Learning Environmentپیدا کرناClassroom Management, کرنااور ان کوCritical Thinker بنانا ہے جبکہ طالب علموں کی ان کے کیرئیر کے متعلق موذوں طریقے سے رہنمائی کرنا،ان میں اعتماد پیدا کرنا، انکی کردارسازی کرنا اور ان میں اخلاقی خصوصیات پیدا کرنا غیر نصابی ذمہ داریوں کا حصہ ہے مگر ان سب ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لئے اُستاد کو ایک مثالی شخصیت بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دُنیا میں جتنی بھی قوموں نے ترقی کی ہے ان میں اساتذہ دونوں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اساتذہ کرام اپنے مختص مضامین کو پڑھانے کی ذمہ داری ادا کر نے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آج ہم معاشی، معاشرتی اور اخلاقی پستی کی جس نہج پر پہنچ چکے ہیں وہاں ہمیں اپنے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت نظر آرہے ہیں مگر مثالی کردار اور اخلاق والے لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ اساتذہ پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کردار کو مزید موثر بنائیں اور ایک مثالی شخصیت کی حیثیت سے اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے بڑھ کر بھی معاشرہ کی بہتری کے لئے اپنا کا ر منصبی سرانجام دیں تاکہ ہم اس اندھے کنوئیں سے نکل کر ایک اچھا معاشرہ تخلیق کرسکیں۔دوسری جانب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ والدین کی ذمہ داریاں کم یا ختم ہوگئی ہیں۔ مگر طالبعلم اپنے والدین کے علاوہ سب سے زیادہ وقت اپنے سکول، کالج، یونیورسٹی یاٹیوشن سنٹر میں اپنے اساتذہ کے ساتھ گزارتے ہیں اس لئے اساتذہ کی ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔