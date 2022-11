لاہور (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف کی کبوتروں کو دانا ڈالنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

سوشل میڈیا پر حارث رؤف کی ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں فاسٹ بولر کو ساحل پر بیٹھے کبوتروں کو دانہ ڈالتے دیکھا جاسکتا ہے۔

Mood when there is no cricket match ???? @HarisRauf14 pic.twitter.com/sMDfOAlgvU