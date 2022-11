جمائمہ گولڈ سمتھ نے افغانی خواتین کیلئےصارفین سے لندن مار چ میں شرکت کی اپیل کردی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چئیر مین عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور برطانوی فلمساز جمائمہ گولڈ اسمتھ افغانی خواتین کے حق میں سامنے آگئی۔

تفصیلات کے مطابق جمائمہ گولڈ سمتھ نے افغان خواتین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سوشل میڈیا صارفین سے لندن مارچ میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر افغانستان میں خواتین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ "طالبان نے اب خواتین کے پارکس، جمز اور ریسٹورینٹس میں جانے پر پابندی عائد کردی ہے جبکہ افغان خواتین کے زیادہ تر کام کرنے اور سیکنڈری سکولز میں جانے پر پہلے سے ہی پابندی عائد ہے"۔اُنہوں نے لکھا کہ"27 نومبر کو افغان خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لندن مارچ میں شرکت کریں"۔

The Taliban have now banned women from parks, gyms & restaurants, having already banned them from most work & secondary school.

Show solidarity with Afghan women- 27th Nov

MARCH IN LONDON

12.00 Park Lane

#FreeAfghanWomen #BreadWorkFreedom