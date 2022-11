امریکی سفارتی مشن کی نئے آرمی چیف اورچیئر مین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کو مبارکباد

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان میں امریکی سفارتخانے کی جانب سے پاکستان کے نئے نامزد آرمی چیف اور چیئر مین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کیلئے مبارکبادی پیغام جاری کیا گیا ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے امریکی سفارتی مشن کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کو نیا جوائنٹ چیفس آف سٹاف مقر رہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔

The U.S. Mission offers its congratulations to new Chief of Army Staff designate Lt Gen Asim Munir and new Chairman of the Joint Chiefs of Staff Committee designate Lt Gen Sahir Shamshad Mirza. 1/2