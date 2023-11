کرکٹرامام الحق نے اپنی شادی کی تصاویر شیئر کردیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)کرکٹرامام الحق شادی کے بندھن میں بندھ گئے،تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کردیں۔

کرکٹرامام الحق کاکہنا ہے کہ اپنی بہترین دوست سے شادی کرکے دوستی کے بندھن کو مزید مضبوط کیا۔

امام الحق کی بارات میں سابق کپتان بابراعظم سمیت دیگر کرکٹر ز نے شرکت کی ۔ان کی دعوت ولیمہ کل ہوگی ۔

اس سے قبل امام الحق کی شادی تقریبات کے سلسلے میں قوالی نائٹ گزشتہ رات منعقد کی گئی تھی جس میں بابر اعظم ، عثمان قادر، کامران اکمل، انضمام الحق، وقار یونس اور اظہر علی نے بھی شرکت کی تھی۔

Today, we've not only become partners for life but have also solidified the bond of best friendship, which has always been the foundation of our love story. Today, I not only married my best friend ,but also found my forever home in your heart. Keep us in your prayers.❤️ pic.twitter.com/DXHYqKeAUB