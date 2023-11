وہ خواب دیکھنے کا عادی تھا رات کو سونے سے قبل اپنے ذہن کو ہدایات دینے کی مستقل عادت میں مبتلا تھا،کہتا دوران نیند اس کیلئے کہانیاں تلاش کرے وہ خواب دیکھنے کا عادی تھا رات کو سونے سے قبل اپنے ذہن کو ہدایات دینے کی ...

مصنف: ڈاکٹر جوزف مرفی

مترجم: ریاض محمود انجم

قسط:111

عالم نیند میں مسئلے کا حل:

یونیورسٹی آف پنسلونیا (University of Pennsylvania) کے ایک پروفیسر ڈاکٹر ایچ وی ہلپسرشٹ (Dr. H.V. Helprecht) نے ایک واقعہ یوں بیان کیا:

”ہفتے کے روز شام کو، میں اس وقت بہت پریشان تھا او رذہنی طور پر انتہائی تھک چکا تھا کیونکہ باوجود سرتوڑ کوشش کے میں ایک عقیق (قیمتی پتھر) کے دو ٹکڑوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ عام طو رپر اس قیمتی پتھر کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اس کا تعلق اہلِ بابل سے ہے۔

اس رات کے نصف حصے میں جب میں بہت پریشان اور تھکا ہوا تھا میں سونے کیلئے چلا گیا اور مندرجہ ذیل خواب دیکھا:

”نپر (Nipper) کا ایک پادری، جو ایک طویل القامت اور پتلے بدن کا مالک تھا، اس کی عمر چالیس برس کے قریب تھی، وہ شخص مجھے ایک مقبرے کے ایک ایسے کمرے میں لے گیا جس کی چھت نیچی تھی اور کھڑکیاں بہت تھیں اور اس کمرے کے فرش پر اس نگینے کے ٹکڑے اور چھلکے گرے پڑے تھے۔ یہاں اس شخص نے مجھے مخاطب کیا: ”یہ دونوں ٹکڑے جن کے متعلق تم نے صفحہ 22 اور صفحہ 26 پر علٰیحدہ علیٰحدہ تفصیلات مہیا کی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے متعلق ہیں لیکن یہ کسی انگوٹھی سے تعلق نہیں رکھتے۔ دیوتا کے مجسمے کے کانوں کے آویزے ہیں، اور یہ جو دونوں ٹکڑے تمہارے پاس ہیں،ان آویزوں کے بقیہ حصے ہیں۔ اگر تم دونوں کو یکجا کر دو گے تو میرے الفاظ کی سچائی تم پر واضح ہو جائے گی“…… میں یکدم بیدار ہو گیا اور ان دونوں ٹکڑوں کا معائنہ کیا اور میری حیرانی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب میں یہ دیکھا کہ میرا خواب سچا ہے۔ بالآخر میرا مسئلہ حل ہو ہی گیا۔“

اس واقعے کے ذریعے پروفیسر کے تحت الشعوری ذہن کی تخلیقی صلاحیت واضح ہوگئی ہے۔ جسے تمام مسائل کا حل معلوم تھا۔

تحت الشعوری ذہن کی تخلیقی صلاحیت و قوت …… مصنف کیلئے مددگار:

رابرٹ لوئیس سٹیون سن (Robert Louis Stevenson) نے اپنی ایک کتاب "Across the Plains" میں ”خوابوں“ کے متعلق ایک مکمل باب مختص کیا ہے۔ وہ اکثر واضح اور حقیقی خواب دیکھنے کا عادی تھا اور رات کو سونے سے قبل اپنے تحت الشعوری ذہن کو مخصوص ہدایات دینے کی مستقل عادت میں مبتلا تھا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے تحت الشعور کو ہدایت کرتا کہ دوران نیند اس کیلئے کہانیاں تلاش کرے۔ مثال کے طور پر اگر کبھی سٹیون سن کے مالی حالات کمزور ہوتے تو وہ اپنے تحت الشعوری ذہن کو کچھ اس طرح حکم دیتا: ”میرے لیے ایک بہت ہی ہیجان خیز اور بہترین ناول پیش کیا جائے جس کی فروخت میرے لیے منافع بخش ثابت ہو۔“ اس کا تحت الشعوری ذہن سٹیون سن کے حکم کا نہایت شاندار انداز میں جواب دیتا۔

سٹیون سن کا کہناہے: ”میرے تحت الشعوری ذہن کی تخلیقی صلاحیت ایک ناول کے چھوٹے چھوٹے حصے اس طرح میرے سامنے پیش کرتا ہے جس طرح ایک سلسلہ وار ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے ہر کردا رکے متعلق مجھے سب کچھ بتا دیتا ہے۔“ پھر سٹیون سن نے مزید کہا: ”بیداری کے عالم میں کیا جانے والا میرا تمام کام، بلاشبہ میرے ذہن کی تخلیق ہے لیکن میرا تحت الشعوری ذہن،اس تمام تخلیق کیلئے تعریف و ستائش کے قابل اور مستحق ہے۔“(جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)