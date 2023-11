ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن میں داخل ہوتے ہی پتہ چلا کہ یہ تو گوروں کا دیس ہے، گوریاں، توبہ شکن لہریں بکھیرتی جا رہی تھیں اور بے چارے ایشیئن سیّاح ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن میں داخل ہوتے ہی پتہ چلا کہ یہ تو گوروں کا دیس ہے، گوریاں، ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:26

17-8-2018, 18-8-2018

Mississauga Italfest

یہ دن اٹلی کے شہریوں کی طرف سے Italfest # کے نام سے ”مسّی ساگا“ کے "Celebration Square" میں اگست 17 اور 18 بروز جمعہ اور ہفتہ منایا گیا۔

جمعہ اگست 17 شام12 بجے پروگرام کا آغاز ہوا۔ اِس میں Tony Monaco، Rolling Stronz، Sarch Joram and Matts، Joe Cacchine کی سرکردگی میں بینڈ کا مظاہرہ، ڈانسرز کے پروگرام، پھر مزاحیہ پروگرام کہ کس طرح انگریزی اور اٹلی کے الفاظ آپس میں جب ملاپ کرتے ہیں تو ہنسی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری و ساری ہوجاتا ہے۔ یہ آخری پروگرام کافی دلچسپ تھا اور Joe Cacchineکی محنت شاقہ کی داد دینی پڑے گی کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر انگریزی اور بالمقابل کے اٹالین الفاظ کو نکال لایا اور اُن کا آمنا سامنا کر کے ایک تفریح کا سامان پیدا کیا۔ آخر میں بلائے گئے خصوصی مہمان کے بیان کے بعد پروگرام 11 بجے اختتام پذیر ہوا۔

ہفتہ 18 اگست پروگرام 11 بجے شروع ہوا اور شام کو 10:50 پر اختتام کو پہنچا۔

اس میں Youth Soccer Challenge Bocca Tournament، اٹلی گانے اور Heritage Centre جو کینیڈا میں کھولا اُس کے متعلق پروگرام تھا۔ گانے، بینڈز کے مظاہرے، مختلف Awards کی تقسیم، شامل تھیں۔

یہ تو سارا کچھ Raised سٹیج پر کیے گئے پروگراموں کا ذ کر ہوا اب ذرا سامنے کا ذکر ہوجائے۔ سٹیج کے سامنے ایک کشادہ صحن جس میں بنچ اور چیئرز رکھّی ہوئی تھیں لیکن یہ بڑے مجمع کے لیے ناکافی تھیں اور وہاں تحریر بھی کیا ہوا تھا کہ (Bring Your Own Chairs) اِس کے دائیں طرف کھانے کے سٹالز کی ایک قطار اور بائیں طرف VIP Lounge، Bar Italia اور Vendor Fair پھر سامنے سڑک کے اِس طرف Vendors اور کھانے کے سٹالز اور سڑک کے اُس پار اوپر اُچھلتے فوّاروں کی بہار Kids splashing Pad اور آخری سرے پر Cafe اور پھر دائیں طرف Kid Zone اس کے علاوہ اِس تہوار میں 2مقابلے یہ بھی تھے۔

1- Pasta - eating contest

2- Water Melon - eating contest

(Participents were 16 years or old)

19-8-2018

ارسلان احمد کے اپارٹمنٹ کا وزٹ اور South Asia Festival

پچھلے پہر بیٹے احمد ندیم کے برخوردار ارسلان احمد کی دعوت پر اُس کا Apartment دیکھنے چل دئیے۔ لہٰذا ہمیں Toronto کی مصروف ترین جگہ پر پہنچنا تھا۔ بس یہی کوئی Mississauga سے ڈیڑھ گھنٹے میں وہاں جا پہنچے۔ گاڑی 6th Floor پر پارک کر کے لفٹ کے ذریعے 27th Floor پر ہم اُس کے اپارٹمنٹ میں تھے۔ نفاست میں لپٹا یہ اپارٹمنٹ ایک بیڈ، آفس، TV Lounge، باتھ اور ایک Open Terrace پر مشتمل ہے۔ یہ Sky Scrapper بیالیس منزلہ ہے۔

ٹورنٹو ڈاؤن ٹاؤن میں داخل ہوتے ہی پتہ چلا کہ یہ تو گوروں کا دیس ہے۔ وہی واجبی سی نیکر بنیان میں ملبوس گوریاں، گوری رنگت کی توبہ شکن لہریں بکھیرتی جا رہی تھیں اور بے چارے ایشین سیّاحوں کے قدم ناجانے کیوں چلتے چلتے تھمتے تھمتے سے گئے۔

دوسرا مسئلہ جو وہاں شہر میں داخل ہوتے ہوئے پیش آیا تو جناب ٹریفک جام۔ میں پہلے2005ء میں یہاں آیا تھا تو آبادی واجبی سی تھی۔ کھلا کھلا ماحول تھا، لیکن اب جناب گنتے جائیں، سینکڑوں Sky Scrapers جن کی منزلوں کا شمار کرتے ”دستار مبارک“ پیچھے کھسکنے لگے۔ وہ تو غنیمت ہے ہر بلڈنگ میں پارکنگ بنی ہوئی ہے ورنہ تو۔

اپارٹمنٹ نمبر 27 سے نیچے کچھ فلور اُتر کر ایک سائیڈ پر باربی کیو کا ٹیرس تھا وہاں دو بار بی کیو کے سٹینڈ اور کچھ Seating Arrangements تھی۔ ہلکا نیلا آسمان ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، دھیمی دھیمی سی دھوپ، وہاں چکن لیگ پیس اور تکہ بوٹی، بار بی کیو کی نذر کیے اور چاروں طرف پھیلے Sky Scrappers کی فوٹو گرافی اور آبادی کے پھیلاؤ کی وُسعتوں میں کھوئے رہے۔ نان بھی گرم کیے اور کھانا کھایا بعد میں مکئی کے بُھٹے بھی باربی کیومیں رکھ کر پکائے اور خوب مزے لے کر کھائے۔ اور بعد میں کوک سے لطف اندز ہوئے اور وہاں ایک سپیشل کوکیز بھی تو تھیں بڑی لذیذ۔ پھر اپنے اپارٹمنٹ میں جا کر چائے بنائی اور سب نے چائے پی۔ پھر نیچے اُتر آئے۔

کینیڈا کے لوگوں کی ہریاول، گھاس، درختوں،پودوں، پھولوں سے لگن قابل ستائش ہے۔ اس ڈاؤن ٹاؤن میں بھی اونچی اونچی بلڈنگز میں جا بجا کونوں کھدروں میں آپ کو پودے، پھول مسکراتے ملیں گے۔

پھر 6فلور پر گاڑی میں سوار ہوئے اور ساؤتھ ایشیئن فیسٹیویل دیکھنے کے لیے چل دئیے۔ یہ میلہ Victorian Style پرانی آبادی میں سجا تھا۔ یہ لمبی Gerrard Street کے نام سے موسوم ہے اور اس میں "Gerrard Indian Bazara"۔ اس سے پہلے Young's Street آئی جس میں عام سڑک کے درمیان ریل کی پٹری بچھائی ہوئی ہے اور اُس پر ایک خاص قسم کی لمبی بس نما سٹریٹ کارز چلتی ہیں۔ جس میں لوگ سوار ہو کر شہر میں مطلوبہ جگہوں پر جاتے ہیں۔

اِس میلے میں پاک و ہند کے بازاروں میں ملنے والی ہر چیز تھی۔ مثلاً مردوں عورتوں کے ملبوسات، کھلونے، گنے کا رس، مکئی کے بُھٹے، قلفیاں، کھانے کے ہوٹل، کھانے کے سٹالز، گھریلو استعمال کی اشیاء، مہندی لگانے کے سٹالز ایک بڑا "Islamic Book and Souvenirs" سٹور بھی تھا۔

دو جگہ اسٹیج بنا کر سنگرز اپنے گانوں کا جادو جگا رہے تھے۔ ایک جگہ ایک بزرگ ڈھولکی پر اپنی فن کاری کے جوہر دکھا رہا تھا۔ ایک جگہ ”رکشہ“بطور ”شو پیس“کھڑا تھا۔ وہاں جاتے بائیں طرف "Glen Rhoden United Church" پر ایک تحریر ملاحظہ کی۔

سب سے آخر میں بچّوں کا حصّہ تھا۔ ہم نہ ہی بچّے تھے اور نہ ہی ہمارے ساتھ بچّے تھے لہٰذا خاموشی سے واپسی ڈال دی اور 10 ڈالر پرائیویٹ پارکنگ والے کو ادا کر کے گاڑی میں بیٹھے اور اپنے اپارٹمنٹ میں جا کر چائے بنائی اور پی۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)