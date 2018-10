پانی کی کمیابی اور فاضل چیف جسٹس کی بیتابی! پانی کی کمیابی اور فاضل چیف جسٹس کی بیتابی!

ہفتہ(20اکتوبر 2018ء) کے روز چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد میں پانی کے مسئلے پر ایک سمپوزیم سے خطاب کررہے تھے۔ ان کا استدلال تھا کہ ہر پاکستانی کے بنیادی حقوق کی ضمانت (آئین پاکستان کی رو سے) اور اس کا نفاذ عدلیہ کے فرائض میں شامل ہے۔ ان کو یہ بات اس لئے کہنی پڑی کہ بعض حلقے ان پر یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ عدلیہ کا کام تو عدل و انصاف کرنا اور فریاد کرنے والوں کی داد رسی کرنا ہے، ان کو پانی کے مسئلے سے کیا لینا دینا۔۔۔ یہ ان کا کارِ منصبی نہیں، واپڈا کی ذمہ داری ہے۔ واٹر اینڈ پاور ڈویلپ منٹ اتھارٹی آخر کس لئے بنائی گئی تھی؟ اگر ڈیم سازی عدالت عظمیٰ کا کام تھا تو واپڈا کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا آج تک کسی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس قسم اور اس قبیل کے موضوعات کو ہاتھ لگایا ہے؟ یہ ہمارے میاں ثاقب نثار دن رات ’’پانی پانی‘‘ کی رٹ لگا رہے ہیں توشائد اپنے دائرہ اختیارات سے باہر ہوئے جارہے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ

میاں ثاقب نثار انہی سوالوں کا جواب اس سمپوزیم میں دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آئین کی رو سے عدلیہ کا کام عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے تو سب سے اہم اور بڑا حق تو حقِ زندگی ہے۔۔۔ زندہ رہنے کا حق۔۔۔ جینے کاحق۔۔۔ سانس لینے کا حق!۔۔۔ اور اگر کسی انسان سے زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا جائے تو کیا یہ بنیادی حقوق کی تنسیخ نہیں ہوگی۔ ہر بنی نوعِ انسان کو زندہ رہنے کے لئے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ادارہ یا کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے پانی اور ہوا کے حصول کا حق چھین لے تو اس سنگدلی کی داد رسی کون کرے گا؟ خالقِ کائنات نے یہ دونوں نعمتیں (پانی اور ہوا) ہر ذی روح کو مفت عطا کی ہیں اور اگر کوئی انسان ان نعمتوں کو ہتھیانے کی کوشش کرے گا تو وہ نہ صرف خدا کی بارگاہ میں جوابدہ ہوگا بلکہ انسان کی بنائی ہوئی بارگاہوں (عدالتوں) میں بھی اس کو جوابدہ ہونا پڑے گا۔

مجھے یہ معلوم نہیں کہ فاضل چیف جسٹس کو یہ نکتہ کس نے سُجھایا۔ کیا ان کوخواب میں آکر کسی روحانی شخصیت نے یہ خبر دی کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت آنے والے پانچ سات برسوں میں قحط سے دوچار ہونے والی ہے یا ان پر یہ تلخ حقیقت کہیں اوپر سے القا ہوئی کہ اگر جلد از جلد کوئی علاج نہ ڈھونڈا گیا تو پاکستان کے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں داؤ پر لگ جائیں گی؟ یا ان کی چھٹی/ساتویں حِس یکایک بیدار ہو کر ان کو خبردار کررہی ہے کہ پاکستان کے اربابِ اختیار (انتظامیہ) اگر اس سانحے کا نوٹس نہیں لے رہے تو مجھے یہ سب بے معنی اعتراضات اور لایعنی عذر ہائے لنگ ایک طرف رکھ کر خود میدانِ عمل میں کود جانا پڑے گا؟وجہ کوئی بھی ہو حقیقت یہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے یقیناًان کو پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کرنے اور بے شمارجانوں کو ضائع ہونے سے بچانے کا یہ روحانی اشارہ مرحمت فرما دیا ہے۔ ان کی یہ بے ریا عبادت آنے والے عشروں بلکہ صدیوں تک یاد رکھی جائے گی اور ان کو اس کا اجر بارگاہِ خداوندی سے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی رحلت کے بعد بھی ملتا رہے گا(خداوند قدوس ان کو طویل عمر عطا کرے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے خواب کو تعبیر مل رہی ہے)۔

یہ دو روزہ سمپوزیم (کانفرنس) سپریم کورٹ آف پاکستان نے ’لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان‘ کے ساتھ مل کر آرگنائز کیا تھا اور وہ 20 اکتوبر کو اس کے آخری روز اس کانفرنس سے مخاطب تھے۔ آپ نے بھی کئی بار یہ منظر دیکھا ہوگا کہ اس موضوع پر بولتے ہوئے چیف جسٹس کی آنکھیں اسی پانی سے نمناک ہو جاتی ہیں جس کی ضرورت کا مقدمہ وہ اتنی دلسوزی سے پاکستانیوں اور دنیا والوں کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ نہ صرف وہ خود بلکہ اسی سمپوزیم میں دوسرے کئی مقررین بشمول جسٹس عمر عطا بندیال، کی آواز بھی بار بار بھرائی اور آنکھیں اشکبار ہوتی رہیں۔۔۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان سب عاشقانِ پاک طینت کے جذبۂ خلوص کی انتہا تھی۔میاں صاحب نے بار بار پاکستانیوں کے جذبۂ عشق کوآواز دی (اور درمیان میں ہنس کر اُس عشقِ مجازی کا ذکر بھی کیا جو کسی عورت کو کسی مرد سے یا کسی عاشق کو اپنی محبوبہ سے ہو جاتا ہے) ان کا کہنا تھا کہ میرا یہ عشق، انتہائے خلوص اور انتہائے محبت ہے جس میں مجاز کی کسی حسینہ کے عشق کا کوئی شائبہ نہیں۔یہ صرف اور صرف حقیقی جذبوں کی کارفرمائی ہے۔۔۔ گویا وہ اقبال کے فلسفۂ عشق کی تعبیر و تشریح کر رہے تھے:

مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ

عشق ہے اصلِ حیات موت ہے اس پر حرام

عشق دمِ جبرئیل، عشق دلِ مصطفیؐ

عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام

عشق کے مضراب سے نغمۂ تارِ حیات

عشق سے نورِ حیات، عشق سے نارِ حیات

پانی اور زندگی کے باہمی تعلق پر ان کی گفتگو پانی اور زندگی کے بہاؤ ہی کی طرح تیز خرام ہوتی ہے۔ ان کی نَس نَس سے پاکستان کی محبت اچھل اچھل کر باہر آرہی ہوتی ہے۔ میں نے اس برجستگی اور روانی سے کسی اور مقرر کو اپنے سامعین کو مبہوت کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ 1951ء میں پاکستان میں جو پانی5260 کیوبک میٹر فی کس تھا وہ 2016ء میں کم ہو کر صرف 1000کیوبک میٹر فی کس رہ گیا ہے اور ’پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر رسورسز‘ کی رپورٹ کے مطابق اگر جلد اس صورتِ حال کی اصلاح کی طرف اقدامات نہ اٹھائے گئے تو 2025ء تک پاکستان، ’خشکستان‘ بن کر رہ جائے گا!اس رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ جلد از جلد ڈیم اور ذخیرہ ہائے آب تعمیر کئے جائیں اور زیرِ زمین، پانی کی ری سائکلنگ کے تمام معلومہ اور جدید طریقے استعمال میں لائے جائیں۔ اسی طرح پانی کے بے دریغ ضیاع کو بھی روکا جائے، پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں بھی اضافہ کیا جائے اور نہری، بارانی، ساحلی اور صحرائی علاقوں میں آبپاشی کے جدید اور سائنسی تجربات سے بھی فائدہ اٹھایا جائے!برسبیلِ تذکرہ ’صحرا میں پانی‘ کا ذکر آیا تو مجھے پچھلے دنوں مطالعہ کی گئی ایک کتاب کے بعض حصے یاد آئے جو اسی موضوع پر تھے۔ مصنف کا نام جیف نسبٹ (Jeff Nesbit) تھا اور کتاب کا نام تھا:

This is the Way the World ends.

کتاب کا عنوان چونکہ بڑا لرزہ خیز تھا اس لئے میں نے اس کو انٹرنیٹ پر تلاش کیا اور یہ جان کر حیران رہ گیا کہ پاکستان کس غفلت میں گرفتار ہے اور باقی دنیا ’’کمیابئ آب‘‘ کے اس گھات میں بیٹھے سانحے سے کتنی باخبر ہے!۔۔۔ اور تو اور سعودی عرب کہ جس کو ہم پاکستانی اس طرح کے سنجیدہ موضوعات سے زیادہ با خبر نہیں سمجھتے، وہ بھی ہم سے کتنا آگے اور خود آگاہ ہے۔اس کتاب میں لکھا ہے کہ گلوبل آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، سمندروں کی سطحِ آب بلند ہو رہی ہے اور زیرِ زمین پانی کی سطح (واٹر ٹیبل) بتدریج کم ہوتی چلی جارہی ہے۔ آج سے کئی برس پہلے سے بین الاقوامی ماہرینِ موسمیات یہ وارننگ دیتے آرہے ہیں کہ فضا میں گرین گیسیں زیادہ ہو رہی ہیں، اوزون کی چادر میں شگاف پڑ رہے ہیں اور عالمی درجۂ حرارت اوپر کی طرف جارہا ہے۔ ہم پاکستانیوں کو تواِلاّ ماشااللہ سوئے رہنے کی عادت ہے لیکن بعض لوگ جاگ رہے ہیں۔۔۔ اور ان میں ایک سعودی عرب بھی ہے!

تقریباً چار پانچ سال پہلے 2014)ء میں( سعودی عرب نے اپنے بعض علاقوں میں پانی کی کمیابی کا نوٹس لیتے ہوئے ایک بڑا عجیب و غریب اور انقلابی فیصلہ کیا، جو یہ تھا کہ سرزمینِ سعودی عرب سے نکل کر سات سمندر پار سرزمینِ امریکہ میں ایک بڑا قطعۂ اراضی خریدا جائے اور وہاں اپنے مویشیوں کے لئے چارا اُگا کر سعودی عرب لایا جائے تاکہ اپنی ڈیری مصنوعات و تولیدات کو ختم ہونے سے بچایا جاسکے۔ اِس وقت سعودی عرب میں سب سے بڑا ڈیری فارم اَل مارائی (Almarai) کہلاتا ہے اور اس میں دودھ دینے والی ہزاروں گائے اور بھینسیں پالی جارہی ہیں۔ سعودیوں کے پاس تیل کی دولت بے حساب ہے اس لئے کنگ عبداللہ مرحوم کے ذہن میں پہلی دفعہ یہ خیال پیدا ہواتھا کہ ان مویشیوں کواگر چارا (پانی کی کمیابی کی وجہ سے) میسر نہ ہوا تو یہ فارم بند کرنا پڑے گا ۔چارا اگانے کے لئے زیر زمین پانی کی ضرورت ہے جو سال بہ سال کم ہوتا جارہا ہے۔ شاہ عبداللہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی مملکت میں وہ نخلستان سوکھ رہے ہیں جو پچھلے ہزاروں برسوں سے سعودیہ میں جگہ جگہ اور دور و نزدیک واقع تھے۔ صحرائی علاقوں میں یہ نخلستان ان قطعات ارضی میں پائے جاتے ہیں، جہاں واٹر ٹیبل زیادہ گہرا نہیں ہوتا۔ بعض چٹانوں میں زیرِ زمین پانی کے بہاؤ کے فطری چینل بنے ہوتے ہیں جو کسی ایک جگہ، گہرائی سے اٹھ کر سطحِ زمین کے نزدیک آجاتے ہیں اور وہاں خود بخود سبزہ اگ آتا ہے۔۔۔ اسی جگہ کونخلستان کہا جاتا ہے۔

ماہرینِ آب رسانی نے تحقیق کرکے بتایا ہے کہ ان نخلستانوں کے سوکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ’’ال مارائی‘‘ ڈیری کمپنی کے مویشیوں کے لئے جن علاقوں میں چارا بویا ہوا تھا، ان کی آبی ضروریات جب بڑھنے لگیں تو آس پاس کے زیرِ زمین پانی کے سوتے اس چارے کے نیچے والی زمین کی طرف رخ کرنے لگے اور اس طرح نخلستانوں کا زیرِ زمین پانی کم ہونے اور ان کے خشک ہونے کا سبب بننے لگا۔اس صورت حال کو دیکھ کر سعودی عرب نے امریکہ میں 15مربع میل پر پھیلا ہوا ایک زرخیز قطعۂ زمین خریدا جو 2014ء میں ان کو پونے پانچ کروڑ ڈالر کا پڑا۔ اس زمین پر برسیم اور لُوسن بویا گیا جس کو انگریزی میں الفافا(Alfafa)کہا جاتا ہے۔

جو قارئین کھیتی باڑی سے کچھ آگہی رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ لُوسن اور برسیم وہ چارا (فصل) ہے جسے جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کو باقی فصلوں کے مقابلے میں تین چار گناہ زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لُوسن کو ایک جگہ سے کاٹتے جاتے ہیں تو دو چار دنوں میں اسی جگہ وہ پھر اُگ آتی ہے۔ لیکن گندم کے مقابلے میں یہ فصل چارگنا زیادہ پانی پیتی یا کھاتی ہے۔ سعودیوں نے یہ امریکی زمین، ریاست آری زونا میں خریدی، وہاں ’الفافا‘ کاشت کی اور بحری جہاز بھر بھر کر اپنے ڈیری فارموں میں مال مویشیوں کو کھلاتے رہے۔۔۔

ذرا تصور کیجئے کہ ریاست آری زونا کہاں ہے (امریکہ کے جنوب مغربی ساحل کے قریب اور کیلے فورنیا ریاست کے پڑوس میں)۔۔۔ وہاں سے برسیم اور لُوسن کا سعودیہ تک لانا کتنا مہنگا ہوگا لیکن سعودیوں کو یہ سب کچھ اس لئے کرنا پڑا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ صحرائے عرب میں پانی کم ہو رہا ہے اور اس کے نواحی ملکوں یعنی شام اور یمن وغیرہ کے بہت سے علاقوں میں بھی زمینیں تڑخ رہی ہیں۔ صحرائے افریقہ کا حال، سعودی صحرائی علاقوں سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ اس لئے اس کا علاج یہ تھا کہ یا تو میٹھا پانی بحری جہازوں میں بھر بھر کر ڈیری فارموں تک لایا جائے (اور یہ پانی یورپی اور امریکی براعظموں سے ہی حاصل ہوسکتا تھا!) اور یا مویشیوں کی خوراک کسی اور جگہ کاشت کرکے اس کو سعودیہ پہنچایا جائے۔ چنانچہ بہت حساب کتاب کرکے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یا تو ڈیری کی مصنوعات دساور سے درآمد کی جائیں یا وہاں زمینیں خرید کر چارا اگایا جائے اور مویشیوں کو کھلاکر ان سے دودھ، پنیر، مکھن اور دہی وغیرہ حاصل کی جائے۔۔۔

کالم کا اختتام ہو رہا ہے وگرنہ دنیا کے بعض دوسرے مالدار ملکوں نے بھی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے جو ازبس مہنگے پراجیکٹ بنائے ہیں اور ان کو جس طرح استعمال کیا ہے، ان پر مزید بات کی جاتی جی چاہتا ہے اس موضوع پر اور کچھ بھی لکھا جائے۔۔۔۔

مزید : رائے /کالم