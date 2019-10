آسٹریلوی وزیراعظم کینگروز کرکٹرز کو پانی پلانے کے لیے خود میدان میں آگئے

سڈنی(ڈیلی پاکستان آن لائن )آسٹریلوی وزیراعظم سکاٹ موریسن اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو پانی پلانے کے لیے میدان میں آگئے ۔اوول کرکٹ گراونڈ میں سری لنکا اور پرائم منسٹر الیون کے درمیان کھیلے جانے والے وارم اپ میچ میں اس وقت دلچسپ صورت حال پیدا ہوئی جب پانی کے وقفے کے دوران آسٹریلوی وزیراعظم خود گراونڈ میں اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو پانی پلانے کے لیے آگئے۔ آسٹریلوی وزیراعظم کے اس شاندار عمل نے سب کے دل جیت لیے،شائقین کرکٹ نے ان کے اس اقدام کو خوب سراہا۔

Look who's bringing out the drinks for the Prime Minister's XI: Australia PM @scottmorrisonmp ???? https://t.co/oVKlkwtxUn #PMXIvSL pic.twitter.com/ymXoPI1uHh