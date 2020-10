کوئٹہ جلسہ، سوشل میڈیا پر مریم نوازشریف کے لباس کے چرچے ، کیا پہن رکھا ہے ؟ جانئے 

کوئٹہ (آئی این پی )کوئٹہ میں آج پی ڈی ایم سیاسی پاور شور کر رہی ہے جس کا آغاز ہو گیاہے اور مریم نوازشریف سٹیج پر موجود ہیں تاہم اس وقت سوشل میڈیا پر ان کا لباس توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق مریم نوازشریف اس وقت ایوب سٹیڈیم میں موجود ہیں اور انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا ہے جس پر بلوچی کڑھائی نہایت ہی نفاست اور خوبصورتی سے کی گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ انہوں نے گرم شال بھی اوڑھی ۔ مریم نوازشریف نے جلسے میں روایتی بلوچی لباس زیب تن کر رکھاہے جس کے ساتھ انہوں نے کالے رنگ کی خوبصورت سینڈل بھی پہنے ہیں ۔

رواتی بلوچی لباس میں مریم نوازشریف کی تصاویر اور ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ۔ جلسے میں پیپلز پارٹی کے رہنما سید یوسف رضا گیلانی اور مولانا فضل الرحمان بھی پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی وہ تقریر کریں گے ۔

Maryam Nawaz is at the PDM Quetta rally and she is wearing a traditional Baloch dress. pic.twitter.com/n7vRDQDg3T