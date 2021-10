پاکستان کی بھارت کے خلاف جیت ، کپتان بابر اعظم کے والد جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ویڈیو دیکھیں

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کپتان بابر اعظم کے والد پاکستان کی تاریخ جیت پر اپنے آنسو نہ روک سکے۔

پاکستان کی فتح کے بعد ان کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی جس میں ان کے خوشی کے آنسوں دیکھے جاسکتے ہیں۔ بابراعظم پاکستان کے واحد کپتان ہیں جنہوں نے ورلڈکپ میں بھارت کو شکست سے دو چار کیا ہے۔پاکستان ون ڈے اور ٹی 20 ورلڈکپ میں اب تک بھارت کے خلاف 13 میچز کھیلا ہے اور اسے 12 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ورلڈکپ کا یہ پہلا میچ ہے کہ جس میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی۔ویڈیو میں چاچا پاکستانی اور دیگر شائقین کو بابر اعظم کے والد سے ملتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ویڈیو میں کپتان بابر اعظم کے چھوئے بھائی بھی موجود ہیں۔

This needs to go viral. Babar Azam's father crying in tears of joy after his son became the first ever Pakistani captain to beat India in a world cup match.

He was the biggest supporter of Babar in his childhood. He must be the most proudest man on earth. pic.twitter.com/9YaUeHZvjg