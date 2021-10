بھارت کے خلاف میچ جیتنے کے بعد بابر اعظم نے تمام کھلاڑیوں کو اہم ہدایت کردی، ویڈیو دیکھیں

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کھلاڑیوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اس فتح پر بہت زیادہ خوش نہیں ہونا ہے۔

ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ یہ کسی ایک کھلاڑی کی نہیں بلکہ ٹیم کی پرفارمنس ہے،یہ ہمارا آغاز ہے،ہم نے بہت خوش نہیں ہونا اور اگلے میچز پر فوکس کرنا ہے اور ہمارا ٹارگٹ صرف ورلڈکپ جیتنا ہے۔جس کی باؤلنگ آئے،بیٹنگ آئے یا فیلڈنگ آئے وہ اپنا 100 فیصد دے۔آپ سب سے بہت اچھا پرفارم کیا مگر اب اگلے میچ پر فوکس کرنا ہے۔

