کچن کا مسئلہ! کچن کا مسئلہ!

اقبال نے خدا سے شکوہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا:

یا رب مجھے اس دیس میں پیدا کیا تو نے

جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند

چونکہ ان کی یہ فریاد، دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی اس لئے قبول ہوئی اور خدا نے اس ’دیس‘ کو ان کی وفات کے صرف 9سال بعد غلامی سے آزاد کر دیا۔ سارا کلامِ اقبال، ان کی اس قسم کی فریاد و فغاں سے بھرا پڑا ہے۔

میں نے اپنے گزشتہ کالم میں سوال اٹھایا تھا کہ ”کیا سکندر اعظم مسلمان تھا؟“ اس کالم کا جو فیڈ بیک مجھے موصول ہوا وہ بہت چشم کشا تھا۔ اچھے بھلے تعلیم یافتہ طلبا اور طالبات نے سوشل میڈیا پر پوچھا کہ: ”کیا واقعی سکندر، مسلمان نہیں تھا؟…… ہم تو بچپن سے اسے مسلمان اور اپنا ہیرو سمجھتے آئے ہیں“……

بات یہ نہیں ہے کہ ان نوجوان طلبا و طالبات نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا۔ ضرور کیا ہوگا لیکن چونکہ ذہن میں یہ بات ”منجمد“ ہو کے رہ گئی تھی کہ سکندر مسلمان ہیرو ہے اس لئے تاریخ میں جس سکندر کا ذکر پڑھا، وہ ان کے ذہن میں بسنے والے سکندر سے مختلف تھا!…… اور جب میں نے ان کو جواب دیا کہ سکندر تو حضرت عیسیٰ کی ولادت سے بھی 323 سال قبل برصغیر پر حملہ آور ہوا تھا تو وہ اور بھی حیران ہوئے اور پوچھا: ”سکندر اگر عیسائی نہ تھا تو پھر کون تھا؟ کیا یہودی تھا؟ ہندو تھا؟ یا بے دین اور کافر تھا؟……

میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بچوں بچیوں کا قصور نہیں بلکہ ان اساتذہ کا قصور ہے جنہوں نے ان کو تاریخ بطور مضمون پڑھائی اور صرف سکندراعظم کے نام اور اس کی فتوحات کی تفصیل کو رّٹا لگوایا، امتحان پاس کروایا اور اگلی کلاسوں میں ترقی دے دی۔ اللہ اللہ خیر سلّا!

اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پاکستان وہ اساتذہ کہاں سے لائے جن کے ذہن زرخیز تھے، منجمد نہیں تھے۔ زرخیز ذہن رّٹا نہیں لگواتے، سوال و جواب کرتے اور اس طرح بچوں کے ذہنوں کی نشوونما کرتے ہیں۔ ہم آج کی نوجوان نسل کو ذرائع معلومات سے اتنا لاد چکے ہیں کہ ”حفظ کرنا“ ان کی سرشت میں شامل ہو چکا ہے۔ انگلش میڈیم سکول ہو یا اردو میڈیم، جب تک اساتذہ کا ذہن لچک پذیر نہیں ہوگا، ان کے طلباء اور طالبات کے اذہان منجمد رہیں گے اور وہ سکندراعظم کو مسلمان ہیرو ہی سمجھتے رہیں گے۔

آج کی اخباروں کی فائل میرے سامنے پڑی ہے، دیوار پرٹیلی ویژن آویزاں ہے، ہاتھ کی رسائی میں ایک سمارٹ موبائل فون بھی ہے۔ لیکن ان سب وسیلہ ہائے معلومات میں یہی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ لاہور کی ایک ریلی میں ایک کالعدم تحریک نے آدھے لاہور کی شاہراہوں اور سڑکوں کو بند کر دیا تھا۔پولیس نے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی، آنسو گیس پھینکی اور لاٹھی چارج کیا جس کے نتیجے میں تین پولیس والے شہید ہو گئے۔ ایک ڈی ایس پی بھی زخمی ہوا اور تحریک کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد بھی زد و خورد کا شکار ہوئی۔

اپوزیشن گزشتہ تین برسوں سے کوششیں کر رہی تھیں کہ کسی نہ کسی طرح عوام کو سڑکوں پر لایا جائے، مارکٹائی ہو،لاشیں گریں، توڑ پھوڑ ہو، گھیراؤ جلاؤ کا شہرہ بلند ہو اور کسی نہ کسی طرح عمران حکومت کو چلتا کیا جائے۔ ہمارا بیشتر میڈیا بھی اسی طرف لگا ہوا تھا۔ آخر اپوزیشن کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں اور امیدیں بر آ رہی ہیں …… اب ان شاء اللہ جلد اس ”ظالم عمرانی حکومت“ سے نجات مل جائے گی، مہنگائی کا جِن واپس بوتل میں بند ہو جائے گا اور ملک میں خوشحالی اور فارغ البالی کا دور دورہ ہو جائے گا…… اللہ اللہ خیر سلّا!!

دوسری طرف حکومت ہے کہ اندھی اور لولی لنگڑی ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس میں لڑنے کا حوصلہ ہی نہیں رہا۔ ”دِی وِل ٹُو فائٹ“ سلب ہو کر رہ گئی ہے اور اعیانِ حکومت مہنگائی کے طوفان کا اندازہ ہی نہیں کر رہے۔

نہیں لیتے کروٹ مگر اہلِ کشتی

پڑے سوتے ہیں بے خبر اہلِ کشتی

جب کسی قوم کا چھوٹا بڑا، ادنیٰ و اعلیٰ اور امیر و غریب طبقہ کسی قومی مسئلے کا سراغ لگانے میں ناکام ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ذہن منجمد ہو گیا ہے۔ من حیث القوم ہمارا ذہن منجمد ہو چکا ہے۔ اقبال پھر یاد آ گیا ہے:

جو عالمِ ایجاد میں ہے صاحبِ ایجاد

ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ

تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو

کہ اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ

پاکستانی قوم نے غلامی کی زنجیریں تو توڑ ڈالیں، لیکن تقلید کی زنجیریں ویسی کی ویسی موجود ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن اس بات پر غور نہیں کرتی کہ مہنگائی کا اصل سبب کیا ہے۔ بس اپنا اپنا ایک بیانیہ ہے، اسی کا بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی اجتماعات کے سوا کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ حکومت نے البتہ اب یہ تیر مارا ہے کہ وہ غریب غربا کو ’نقد سبسڈی‘ دینے کا پلان بنا رہی ہے۔ لیکن کسی غریب کے ہاتھ میں اگر نقدی آ جائے تو وہ اگر دکاندار ہے تو کیا اپنی اشیاء سستے داموں فروخت کرنے لگے گا؟…… اور اگر خریدار ہے تو کیا مہنگی قیمتِ خرید کے سیلاب کے آگے بند باندھ دے گا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت مہنگائی کے اصل اسباب کا پتہ چلاتی لیکن تین سالوں سے ”فلاحِ عامہ“ اور ”بہبودِ غرباء“ کے نام پر اربوں روپے خرچ کر دیئے گئے۔ حکومتی وزیر مشیر ٹیلی ویژن پر آکر ان ”غربت مکاؤ“ پروگراموں کے قصیدے پڑھتے رہے اور پھر سکرینوں سے غائب ہو جاتے رہے…… ان کو کون بتائے کہ مہنگائی تو مارکیٹوں میں ہوتی ہے، ٹی وی چینلوں کی سکرینوں پر نہیں۔ غریب غربا کے نام پر جو اربوں روپے خرچ کئے جا رہے ہیں ان میں آدھے اُن لوگوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں جو ان پروگراموں کے خالق اور ’موجد‘ ہیں۔ عوام کے نزدیک یہ وزراء اور اعیانِ سلطنت اصل فائدہ گیر ہیں اور عمران خان صاحب کو کون بتائے کہ ریاستِ مدینہ کا وعظ اب بے اثر ہو چکا ہے۔ اگر خان صاحب کو وعظ کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی ایک تبلیغی جماعت بنا لیں، جس کا نام پی ٹی آئی (ت) ہوگا۔ اس کے اجتماع کا افتتاح، رائے ونڈ کی بجائے اسلام آباد کے کسی کنونشن سنٹر میں کریں اور پھر اپنے وعظ کی تاثیر کا اندازہ لگانے کا انتظار کریں۔ اللہ اللہ خیر سلّا!!!

اپوزیشن والوں کی ریلیاں اور جلسے وغیرہ بھی اسی انجمادِ فکر کے غماز ہیں جو پاکستانی قوم کی فطرتِ ثانیہ بن چکا ہے۔ اس تقلید سے پیچھا چھڑانا آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ازراہِ کرم اس پر غور فرمائیں اور جب کوئی فیصلہ کرلیں تو اس کے نفاذکے لئے عزمِ صمیم سے کام لیں۔ اسی عزمِ صمیم کو "The will to Fight" کہا جاتا ہے۔ اس کی تلاش میں مارے مارے نہ پھریں:

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی

تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن

مہنگائی، ایک مجسم اور جیتا جاگتا چیلنج ہے اس پر غور و فکر کریں، اہلِ دانش اور اہلِ فن کو استغراق کی دعوت دیں۔ ریاستِ مدینہ کا ورد فی الحال ملتوی کر دیں اور ریاستِ پاکستان کے اس مسئلے کی فکر کریں جو ہر پاکستانی کے کچن کا مسئلہ ہے!