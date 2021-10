وزیراعظم عمران خان نے دورہ سعودی عرب کے دوران میچ کہاں دیکھا ؟ جانئے 

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان اس وقت دورہ سعودی عرب پر موجود ہیں جہاں انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا تاریخی میچ بھی دیکھا۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ٹوئٹر اکاونٹ پر تصویر شیئر کی گئی جس میں وہ کابینہ اراکین کے ساتھ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔تصویر میں وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر خزانہ شوکت ترین اور وزیر توانائی حماد اظہر بھی موجود ہیں۔

Congratulations to the Pakistan Team & esp to Babar Azam who led from the front, as well as to the brilliant performances of Rizwan & Shaheen Afridi. The nation is proud of you all. pic.twitter.com/ygoOVTu37l