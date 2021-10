چیئرمین دبئی سپورٹس کونسل شیخ منصور نے بھی پاک بھارت میچ سٹیڈیم میں بیٹھ کر دیکھا

دبئی ( ڈیلی پاکستان آن لائن) دبئی سپورٹس کونسل (ڈی ایس سی) کے چیئرمین شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم نے ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ دبئی انٹر نیشنل سٹیڈیم میں بیٹھ کر دیکھا۔

شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ دبئی سپورٹس سٹی سٹیڈیم میں 20 ہزار کرکٹ شائقین کے ساتھ بیٹھنے پر خوشی ہوئی ، پہلی بار مشرق وسطیٰ میں آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ منعقد ہوا ، ایک بار پھر دبئی نے کہ عالمی کھیلوں اور بڑے پیمانے پر ایونٹس کی میزبانی رکھنے کی صلاحیت کو ثابت کردیا۔

Delighted to attend along side 20,000 cricket fans at the Dubai Sports City stadium, India & Pakistan in the ICC Men’s T20 World Cup, which is being held for the first time in the Middle East. Once again, Dubai proves its ability to host international sports & large scale events. pic.twitter.com/TltUZ1m3OA