کرکٹ کی دنیا کے بہترین سابق کھلاڑی شین وارن بھی بابراعظم کی کارکردگی دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے ، تاریخی پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے بھارت کو دردناک شکست دے کر نہ صرف ورلڈ کپ کبھی نہ جیتنے کی ریت توڑی بلکہ ٹورنامنٹ میں فاتحانہ آغاز کیا جس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے ۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز دبئی کے سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے بھارتی ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی ہے جس پر آسٹریلیا کے سابق کپتان اور دنیا کرکٹ کے مایہ ناز کھلاڑی شین وارن بھی تعریف کیئے بغیر نہ رہ سکے ۔

شین وارنے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ”ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے کیا بہترین سٹیٹمنٹ دی ہے ، اب میری رائے میں بھارت کے خلاف شاندار جیت کے بعد یہ پسندیدہ ترین ہیں، ایک انتہائی ہمہ گیر اور متاثر کن کارکردگی۔ بابراعظم دنیا ئے کرکٹ کے بہترین بلے بازوں میں اپنی ساخ کو بہترین بناتے چلے جارہے ہیں ۔“

What a statement Pakistan just made in the #ICCT20WorldCup2021 Now favourites in my opinion after that emphatic win over India. Just a super all round & impressive performance. Babar Azam continues to enhance his reputation as one of the best batters in the world in all forms !!