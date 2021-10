بھارت کو عبرتناک شکست دینے پر برطانوی ہائی کمشنر کی مبارکباد

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) ٹی 20ورلڈ کپ میں بھارت کو عبرتناک شکست دینے پر پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر نے بھی شاہینوں کو مباکباد پیش کی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کرسچن ٹرنر نے کہا کہ زبردست مقابلہ ، پاکستان نے بہترین فتح حاصل کی ، پاکستان کرکٹ بورڈ کو مبارک ہو ۔

برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان بمقابلہ بھارت اور پاکستان زندہ باد کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔

Zabardast Muqabla! Brilliant win by ???????? - congratulations @TheRealPCB . Let the cricket do the talking. #PAKvIND #PakistanZindabad https://t.co/8YbGxICiMv

اس سے قبل میچ پاکستان اور بھارت کا میچ شروع ہونے سے پہلے پاکستان میں موجود برطانوی ہائی کمشنر نے بھارت میں موجود برطانوی ہائی کمشنر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ ایلکس الیز کیا آپ مہا مقابلے کیلئے تیار ہیں ، مجھے یقین ہے کہ پاک بھارت ٹاکرا ٹی 20ورلڈ کپ کے شائقین کیلئے ایک زبردست مقابلہ ہوگا۔

Ready for Cricket ka Maha Muqabla @AlexWEllis ? I am sure #PakVsInd is going to be a great game for all the fans across the ???? #ICCT20WorldCup ???????? ????????