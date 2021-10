پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد مایوس بھارتیوں نے کشمیری طلباء کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) گزشتہ روز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں بھارت کی عبرتناک شکست کے بعد کشمیری طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق متاثرہ طلبہ کا کہنا ہےکہ اترپردیش بہار کے کچھ طلبہ کشمیری طلبہ کے کمروں میں ڈنڈوں سمیت گھس گئے اور ان پر حملہ کرتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا۔

Distressing Pictures of injured Kashmiri Students thrased in a college in Punjab after Pakistan wins cricket Match against Indian. #kashmir #IndiaVsPak

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ پنجاب کے علاقے سنگرور میں پیش آیا جہاں کل کے میچ کے بعد انجینئرنگ کالج کے طالب علموں کو بھارتی ریاست بہار کے طالب علموں نے کالج ہاسٹل کے کمروں میں گھس کر مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا، طلبہ نے ان کے کمروں میں توڑ پھوڑ بھی کی۔واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو قابو کیا۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کشمیری طالب علموں پر تشدد کو فیس بک پر بھی لائیو دکھایا جاتا رہا۔

We are also Indian, why we are being attacked over a cricket match by goons from UP: A Kashmiri student studing in a Punjab college! pic.twitter.com/CzTdamtOto