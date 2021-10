ٹی 20 ورلڈکپ، بھارت سے جیتنے کے بعد ہوٹل پہنچنے پر قومی ٹیم کا کیسا استقبال کیا گیا؟ ویڈیو سامنے آگئی

ابوظہبی (ویب ڈیسک) ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں بھارت کے خلاف تاریخی جیت کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہوٹل پہنچنے پر ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، ٹیم کے ہوٹل پہنچنے پر مداح بھی ٹیم کے انتظار میں ہوٹل کے باہر کھڑے نظر آئے اور ٹیم کے گاڑی سے اترتے ہی کرکٹ کے متوالوں نے ٹیم کے حق میں نعرے لگائے۔

قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے بھی ہاتھ بلند کرکے ٹیم کے نعروں کا جواب دیا ۔

دوسری جانب ہوٹل پہنچنے کے بعد پلیئرز نے کیک کاٹ کر ٹیم کی شاندار جیت کا جشن بھی منایا۔

Pakistan team received a warm reception at the team hotel last night, the squad also celebrated fielding coach Abdul Majeed's birthday.#WeHaveWeWill pic.twitter.com/Go3EdQ7g2I