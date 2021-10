بھارت کے خلاف وکٹ لینے پر شاہین کے جشن کے انداز پر شاہد آفریدی کا ردعمل بھی آگیا

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارت کے خلاف تاریخی فتح حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ( آئی سی سی) نے وکٹ لینے پر شاہد آفریدی اور شاہین شاہ کے ایک ہی جشن کے انداز کی تصاویر شیئر کیں، شاہد آفریدی نے آئی سی سی کی ٹوئٹ کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ’ایک ہی جشن، ایک ہی ٹیم لیکن نیا نتیجہ، ویلڈن لڑکو‘۔

Same celebration, same side, new result. Well done my boys ????#PAKvIND #PakistanZindabad ????????#T20WorldCup https://t.co/xndLcPdNfS