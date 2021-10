عمران خان کا "دوست" بڑے مسلمان ملک کا صدر منتخب ہوگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے شوکت مرزایوف کو مسلمان ملک ازبکستان کا دوسری بار صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔

وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ اپنے دوست شوکت مرزایوف کو ازبکستان کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے صدارتی انتخابات میں شاندار فتح حاصل کی ، ہمارے برادر ملک ازبکستان کے لوگوں نے ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دوبارہ منتخب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور ازبکستان میں باہمی تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔

خیال رہے کہ شوکت مرزایوف ازبکستان میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں مسلسل دوسری بار کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے 80.1 فیصد ووٹ حاصل کرکے فتح سمیٹی ۔ ان کے مقابلے میں کوئی قابلِ ذکر امیدوار نہیں تھا۔ وہ 2016 میں اس وقت ازبکستان کے صدر منتخب ہوئے تھے جب ان کے مینٹور اسلام کریموف کا انتقال ہوا ۔ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے ازبکستان پر 27 برس تک حکومت کی تھی۔

Heartiest congratulations to my friend President Shavkat Mirziyoyev @president_uz on impressive victory in Presidential elections. People of brotherly Uzbekistan have again reposed their trust in his able ldrshp. I look forward to continued productive engagement between ???????? & ????????.