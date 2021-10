بھارت کے خلاف تاریخی فتح کے بعد بابر اعظم نے بچوں کو تعلیم کی فراہمی کے لیے بڑا اعلان کردیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے اپنی فاؤنڈیشن کے تحت مزید 250 بچوں کی تعلیم کے انتظامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ میں فتح کا جشن 250 بچوں کی 'نون' کے ذریعے تعلیم کا اعلان کرکے منارہا ہوں،میں اس کو اپنے والد محمد اعظم جو کہ میرے رول ماڈل بھی ہیں ان کےاور فاونڈیشن سایہ کے نام کرتا ہوں۔انہوں نے فاؤنڈیشن کے لیے 20 لاکھ روپے ڈونیشن کا بھی اعلان کیا۔

واضح رہے کہ 'نون' بچوں کی تعلیم کی بین الاقوامی فاونڈیشن ہے جو پاکستان سمیت دیگرآٹھ ملکوں میں کام کررہی ہے،اس فاونڈیشن کے تحت 90 لاکھ بچے تعلیم حاصل کررہے ہیں۔

I want to celebrate by educating 250 deserving students through Noon, the leading edtech platform. This is dedicated to my father and role model, Muhammad Azam and Saya Corporation.#NoonxBabar #BabarNoonScholarship @NoonPakistan @SayaCorps pic.twitter.com/KV2xKTdNhB