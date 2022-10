بھارت سے شکست کے بعد سابق قومی کھلاڑی بابر اعظم کے حق میں بول پڑے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹی 20ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں روایتی حریف بھارت سے شکست کے بعد بابر کی بیٹنگ میں خراب پرفارمنس اور پھر نواز سے آخری اوور کرانے کی حکمت عملی پر تنقید کی جار رہی تھی لیکن ایسے میں پاکستان کے سابق بلے باز احمد شہزاد کا کہنا ہے کہ "اس میں بابر کا کوئی قصور نہیں ہے"۔

نجی ٹی وی "جیو نیوز "کے مطابق ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے احمد شہزاد نے کہا کہ " نواز سے آخری اوور کروانے میں بابر کا قصور نہیں کہ انہیں 8 اوورز سپنرز سے ہی کروانے تھے، 7 اوور وہ سپنرز سے کرواچکے تھے لیکن آخری اوور ٹیم کے گلے پڑگیا۔

انہوں نے کہا کہ اگر بابر نواز کا اوور نہیں روکتا اور نواز پہلے ہی اپنے آخری اوور میں چھکے کھالیتا تو میچ ختم ہوجاتا لہٰذا بابر نے چاہا تھا نوازکے اوور سے قبل ہی وہ 2 وکٹیں لے لیں کیوں کہ اس وقت 6 گیندوں پر 12 سے 15 رنز کی اوسط چل رہی تھی لہٰذا ہم امید کررہے ہوتے ہیں کہ وکٹ گرجائی گی، بہترین کرکٹ کے لیے یہی حکمت عملی ہونی چاہیے ‘۔

Amongst all the toxic Ex-cricketers appreciation tweet for Ahmed shehzad ???????????????? pic.twitter.com/uYAFbq2g3i