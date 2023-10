افغانستان سے میچ ہارنے کے بعد بابراعظم ہوٹل پہنچے تو ان کی حالت کیسی تھی؟ بڑا دعویٰ سامنے آ گیا 

چنئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی ورلڈکپ میں افغانستان کے ہاتھوں شکست کے بعد قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم سمیت کئی کرکٹرز کو روتے ہوئے دیکھا گیا۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے خلاف شرمناک ہار کے بعد کپتان بابراعظم سمیت کئی قومی کرکٹرز کو ہوٹل میں روتے ہوئے دیکھا گیا، جس کی سابق کرکٹرز نے تصدیق بھی کی۔ افغان ٹیم کیخلاف شکست نے کرکٹرز پر گہرا اثر ڈالا ہے۔

Multiple reports in media and from former players that Pakistan captain Babar Azam cried in the team hotel after losing to Afghanistan last night. Some other players had teary eyes too #CWC23 #PAKvsAFG pic.twitter.com/6RVLmVZwG7