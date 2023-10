بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں پر نئی پابندی لگا دی، کوچنگ اور سپورٹ سٹاف دھرمشالا میں کیا کرتا رہا ؟ ویڈیو دیکھیں

ممبئی ( مانیٹرنگ ڈیسک ) ورلڈکپ میں مسلسل 5ویں فتح کے بعد کپتان روہت شرما سمیت کئی بھارتی کھلاڑی چھٹی پر چلے گئے ہیں، اس دوران بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں پر نئی پابندی لگا دی ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی ) نے انجری کےخطرے کے پیش نظرکھلاڑیوں کےٹریکنگ اور پیراگلائیڈنگ پرپابندی لگائی ہے۔جبکہ دوسری جانب بھارتی ٹیم کے کوچ راہول ڈریوڈ اور بیٹنگ کوچ وکرم راٹھور نے ٹریکنگ کی اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے ۔

بھارتی کرکٹ بورڈ کے مطابق ورلڈکپ کے دوران کھلاڑی پیراگلائیڈنگ میں حصہ نہیں لیں گے، پیراگلائیڈنگ کرنا کھلاڑیوں کے کنٹریکٹ کی خلاف ورزی ہوگی۔ ٹیم مینجمنٹ نے کھلاڑیوں کو ٹریکنگ پر پابندی سے متعلق بھی آگاہ کیا۔

"جیو نیوز " کے مطابق بی سی سی آئی نے کھلاڑیوں کو 2 دن آرام کے لیے دیئے ہیں، بریک ملتے ہی بھارتی ٹیم کے 6 کھلاڑی فیملیز کے پاس چلے گئے جبکہ بھارتی ٹیم کا کوچنگ اور سپورٹ سٹاف دھرمشالا میں ٹریکنگ کرتا رہا۔

A day off for the squad is a day well spent in the hills for the support staff ️



Dharamsala done ✅



Taking some positive vibes to Lucknow next #TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvENG pic.twitter.com/g0drFKacT4