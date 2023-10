شردھا کپورنے4 کروڑ روپے کی لگژری گاڑی خریدلی،خصوصیات کیا کیاہیں؟ جانیے شردھا کپورنے4 کروڑ روپے کی لگژری گاڑی خریدلی،خصوصیات کیا کیاہیں؟ جانیے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ اداکارہ شردھا کپور نے 4 کروڑ روپے مالیت کی لگژری گاڑی خرید لی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق 36 سالہ شردھا کپور نے (Lamborghini Huracan Tecnica) گاڑی خریدی ہے جس کی مالیت 4.04 کروڑ روپے بتائی جارہی ہے۔اداکارہ کی نئی گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیوز اور تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ گاڑی 325 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلائی جاسکتی ہے۔گاڑی کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک صرف 3.2 سیکنڈز میں پہنچ سکتی ہے۔

“Safely drive karenge, race vace nai lagaayenge hum,” say Shraddha Kapoor in her new car, a Lamborghini Huracan Tecnica, which reportedly costs over 4 crore rupees pic.twitter.com/pzI4quPTda — Voompla (@voompla) October 25, 2023

Shraddha Kapoor in her new car, a Lamborghini Huracan Tecnica which reportedly costs over 4 crore rupees pic.twitter.com/5eA065zFKG — Voompla (@voompla) October 25, 2023

روزنامہ پاکستان کا واٹس ایپ چینل جوائن کرنے کیلئے یہاں کلک کریں۔