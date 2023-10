غزہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)غزہ کے العودہ ہسپتال کے ڈاکٹرز کے گیت گانے کی ایک خوبصورت ویڈیو سامنے آئی ہے۔

جذبہ اور ہمت جوان رکھنے کے لیے ڈاکٹرز نے گیت گائے اور کہا کہ وہ درد ختم ہونے تک یہاں رہیں گے، زخمیوں سے بھرے غزہ کے اسپتالوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔



In this viral video #doctors at #AlAwdahHospital in #Gaza sing a song that translates: 'We will stay here until the pain is over. We will live here and we will keep singing.’



Refusing to evacuate, the doctors continue to display immense courage against severe challenges. pic.twitter.com/zSDeFl2bMa