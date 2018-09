پاک، بھارت میچ کے دوران بھارتیوں کی جانب سے شعیب ملک کو ”جیجو، جیجو“ کہہ کر پکارنے کی ویڈیو ثانیہ مرزا تک پہنچی تو انہوں نے کیا کام کیا؟ دیکھ کر آپ کی بھی ہنسی نہیں رکے گی پاک، بھارت میچ کے دوران بھارتیوں کی جانب سے شعیب ملک کو ”جیجو، جیجو“ کہہ کر ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایشیاءکپ 2018ءمیں بھارت نے دو میچوں میں پاکستان کو شکست دیدی ہے اور اگر پاکستان بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا تو فائنل میں روائتی حریف ہی کھیلیں گے۔

دوسرے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دی اور پاکستان کی جانب سے صرف شعیب ملک ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے جنہوں نے 78 رنز کی اننگز کھیل کر پاکستان کا مجموعی سکور 237 پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ثانیہ مرزا کیساتھ شادی کے بعد شعیب ملک بھارت میں بھی بے حد مقبول ہو چکے ہیں جو اس میچ میں فیلڈنگ کے دوران باﺅنڈری پر کھڑے تھے کہ وہاں موجود کچھ بھارتی شائقین نے انہیں ”جیجو، جیجو“ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، شعیب ملک نے بھی پیچھے مڑ کر ہاتھ ہلا کر جواب دیا اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جسے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔

ویڈیو پاکستانیوں کی ”بھابھی“ ثانیہ مرزا تک پہنچی تو وہ بھی اپنی ہنسی روکنے میں ناکام ہو گئی اور اسے انسٹاگرام پر شیئر کر دیا۔ انہوں نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسنے والے ایموجیز بھی استعمال کئے اور لکھا #the things that happen on the boundary line۔

