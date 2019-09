حج و عمرہ کے اخراجات میں کمی کی جائے،علامہ نسیم صدیقی حج و عمرہ کے اخراجات میں کمی کی جائے،علامہ نسیم صدیقی

کراچی (پ ر)حجاج کرام کے اعزاز میں ایک عظیم الشان استقبالیہ تقریب جامعہ سلیم حنفیہ عالمگیر جامع مسجد لانڈھی میں الحاج سعید صابری کی صدارت میں منعقد ہوئی تقریب سے جماعت اہلسنت سندھ کے رہنما ء علامہ نسیم احمد صدیقی، جامعہ سلیم کے مہتمم مفتی خرم اقبال رحمانی، علامہ صدیق ارشد باروی،صدر تقریب و بانی جامعہ سلیم الحاج سعید صابری، صاحبزادہ اسد احمد مجددی،مولانا ریحان عطاری، محمد ہاشم خان، قاضی نور اسلام شمس،مفتی حفیظ سیفی،مولانا محمد عمر فاروق، حاجی عبد المقیم سحر،مولانا محمد نسیم، مولا نا عمر فاروق قادری اور دیگر حجاج کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستانی اور سعودی حکومت حج اور عمرہ کی سعادت کو عوام کی دسترس میں لانے کی اقدامات کریں 2019میں حج اور عمرہ کے اخراجات آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں جو عوام کی پہنچ سے باہر ہو رہے ہیں۔

کراچی(اسٹاف رپورٹر) صوبائی وزیر غلام مرتضیٰ بلوچ نے کہا ہے کہ کراچی ہم سب کا شہر ہے اور وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے شروع کی جانے والی کلین کراچی مہم ہر صورت میں کامیاب بنائی جائے گی اور جو اس مہم میں رکاوٹ ڈالے گا اور کارکردگی نہیں دکھائے گا اس سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ بات آج انہوں نے وزیر اعلء سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر کلین کراچی مہم ڈسٹرکٹ ملیر کمیٹی کے ممبران صوبائی وزیر تیمور تالپور, نواب وسان کے ہمراہ ضلع ملیر کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ڈی سی آفس ملیر میں ڈپٹی کمشنر عبدالحلیم جاگیرانی نے صوبائی وزرا کو بریفنگ دی۔ بریفنگ میں چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد، چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ، سندھ سالڈ ویسٹ مئنجمینٹ،سی ای او چائنیز کمپنی، ضلع کونسل اور بلدیہ ملیر عملداروں بھی موجود تھے۔ میمبر ضلع کونسل کراچی منظور حسین نے وزرا کمیٹی کو ملیر کے مضافاتی علاقوں کے گوٹھوں میں مھم کو موثر بنانے کی تجویز بھی دی۔

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ اسمبلی کا اجلاس آئندہ ہفتے پرانی عمارت میں ہوگا یہ یقین دہانی اسپیکر آغا سراج درانی نے منگل کو ایوان کی کارروائی کے دوران اس وقت کرائی جب جی ڈی اے کے رکن اسمبلی عارف جتوئی نے اسپیکر سے استدعا کی کہ پرانی عمارت میں بھی کسی روز اجلاس منعقد کیا جائے کیونکہ یہ تاریخی اہمیت کی حامل عمارت ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی بیٹھا کرتے تھے۔

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران منگل کو پرائیوٹ ممبرڈے کے موقع پرڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف ایم ایم اے کے سید عبدالرشید کی تحریک استحقاق متعلقہ وزیر کی عدم موجودگی کے باعث اگلے اجلاس تک موخر کردی گئی۔ جبکہ عبدالرشید کی ایک تحریک التوا جو پاکستان اسٹیل ملز کی بندش اور ملازمین کے مسائل سے متعلق ہے اسے بحث کے لئے منظور کرلیا گیا۔تحریک پر بحث کے لیئے دو گھنٹے مختص کردیئے گئے ہیں۔ایوان کی کارروائی کے دوران اسپیکرنے خرم شیر زمان کو پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی اجازت دی تو انہوں نے پروڈکشن آرڈر پر بات کرنا چاہی تو ایوان میں شور شرابہ شروع ہوگیا اور حکومتی بینچوں سے اعتراض کیا گیا جس پر اسپیکر نے خرم شیر زمان کو بات کرنے سے روک دیا۔

کراچی(کرائم رپورٹر)قائد آباد پولیس نے مقابلے کے بعد 3ڈاکوؤں کو گرفتار کرکے اسلحہ بمعہ ایمونیشن،رائفل اور گرنیڈ برآمد کرلیا ہے۔ایس ایس پی ملیر کے مطابق قائد آباد میں پولیس اور ڈکیتوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔فائرنگ کے تبادلے میں پولیس موبائل میں بھی گولیاں لگیں -مقابلے کے دوران تین ڈاکوؤں کو گرفتار کرکے اسلحہ بمعہ ایمونیشن اور رائفل گرنیڈ برآمدکرلیا گیا ہے۔گرفتار ملزمان کا کرمنل ریکارڈ اکھٹا کیا جا رہا ہے-ایس ایس پی ملیر نے بتایا کہ ملزمان نے دوران تفتیش سو سے زائد ڈکیتی اور چھینا جھپٹی کی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ملزمان نے اپنے گروہ کے مزید نو ساتھیوں کے متعلق بھی انکشاف کیا-پولیس کی جانب سے ملزمان کے ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے ٹیم تشکیل دیدی گئی۔ملزمان کیخلاف دہشتگردی، پولیس پر فائرنگ سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کیئے جا رہے ہیں -

کراچی پولیس کی کارروائیاں،7ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

کراچی(کرائم رپورٹر) کراچی پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم،بینک سے رقم نکلواکر شہریوں کو لوٹنے والے اور گٹگا فروشوں سمیت 7ملزمان کو گرفتار کرکے اسلحہ،مسروقہ سامان،چھالیہ اور بھاری مقدار میں گٹکا برآمد کرلیا ہے۔ایس ایس پی ایسٹ غلام اظفر مہیسر کے مطابق سولجر بازار پولیس اور اینٹی اسٹریٹ کرائم اسکواڈ ڈسٹرکٹ ایسٹ نے کارروائی کرتے ہوئے بینک سے رقم نکلوا کر شہریوں کو لوٹنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ملزمان بینک سے کیش لے کر نکلنے والے لوگوں کو لوٹنے کی 25 وارداتوں میں ملوث ہیں۔ملزمان نے کیش لوٹنے کی تمام وارداتیں ویسٹ کے علاقے میں کیں۔ملزمان اورنگی ٹاون کے علاقے اور سرجانی ٹاون میں وارداتوں میں ملوث ہیں۔ملزمان نے تھانہ اورنگی۔تھانہ مومن آباد۔تھانہ پیر آباد۔تھانہ اقبال مارکیٹ کی حدود میں درجنوں لوگوں کو رقم اور موبائل فونوں سے محروم کیا۔ملزمان اس سے پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔مزید تفتیش جاری ہے۔سولجر بازار پولیس نے کارروائی کے دوران2 ملزمان عامر اور ناصر کو گرفتارکرلیا۔ گرفتار ملزمان موٹرسائیکل لفٹنگ اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چوری شدہ موٹرسائیکل برآمدہوئی ہے۔ادھر عوامی کالونی پولیس نے 2 اسٹریٹ کرمنلز کوایوب اور سلیم اللہ گرفتار کرکے 2غیر قانونی پستول برآمد کرلیے ہیں۔ابتدائی تفتیش میں ملزمان کا اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتیں کرنے کا اعتراف کیا ہے۔کراچی:ملزموں کے خلاف مقدمہ درج،تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔دوسری جانب کورنگی پولیس کے ایس ایچ او عنایت مروت نے پولیس پارٹی کے ہمراہ چھاپہ مارکر گٹکا فیکٹری پکڑلی،جہاں سے بھاری مقدار میں گٹکا برآمدکرکے مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔علاوہ ازیں: گڈاپ پولیس نے چھالیہ کی اسمگلنگ ناکام بنا دی-ایس ایس پی ملیر کے مطاق پولیس نے اسنیپ چیکنگ کے دوران سپر ہائی وے کے قریب ملزم کوگرفتار لاکھوں روپے مالیت کی 45من سے زائد چھالیہ برآمدکرلی۔پولیس نے چھالیہ سے لوڈ مزدا ٹرک بھی تحویل میں لے لیا-ملزم شہر میں گٹکا بنانے والے گروہوں کو چھالیہ کی سپلائی دیتا تھا-پولیس نے ضابطے کی کارروائی مکمل کرکے برآمد چھالیہ اور ملزم کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیاہے۔

کوسٹ گارڈزکی کاروائیاں، حشیش، چھالیہ برآمد، تارکین وطن گرفتار

کراچی(کرائم رپورٹر)پاکستان کوسٹ گارڈزنے خفیہ اطلاع پر کارروائیاں کرتے ہوئے کرسٹل،حشیش،چھالیہ برآمد اور تارکین وطن کو گرفتار کرلیا ہے۔پکڑی گئی منشیات کی مالیت عالمی مارکیٹ میں 37ملین روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ترجمان کوسٹ گارڈز کے مطابق خفیہ ذرائع سے کافی مقدار میں منشیات اسمگل ہونے کی اطلاع ملی،جس کو مدِنظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز بریگیڈیئر سجاد سکندر رانجھاستارہ امتیازملٹری نے متعلقہ کمانڈر کو اپنے علاقے میں چیکنگ مزیدسخت کرنے کے احکامات جاری کئے۔ دوران چیکنگ جنرل ایریا میرین ڈرائیو (گوادر) میں کھڑی ایک مشکوک گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی725کلو گرام اعلی کوالٹی کی حشیش برآمد کرلیگئی۔جبکہ ایک اور کاروائی میں شاہ جہان چیک پوسٹ پر دوران چیکنگ مسافر کوچ سے 1490کلو گرام چھالیہ برآمدکی، اور ایک گاڑی سے 226گرام کرسٹل برآمد کر لی گئی اورپلیری روڈ چیک سے08تارکین وطن گرفتارکیے۔ یہ تمام پاکستانی شہری ہیں اورغیر قانونی طور پربیرون ملک جانیکی کوشش کر رہے تھے۔ پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت تقریباً5809 ملین ڈالرزاور پاکستانی37ملین روپے کے لگ بھگ ہے۔واضح رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز ہر قسم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کر تی رہے گی۔

آئی جی سندھ کی پولیس ریفارمز کمیٹی کے حوالے سے اجلاس میں شرکت

کراچی(کرائم رپورٹر)آئی جی سندھ ڈاکٹر سیدکلیم امام نے سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں پولیس ریفارمز کمیٹی کے حوالے سے ہونیوالے اجلاس میں شرکت کی اور چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات کے تناظر میں پولیس افسران کو پولیس کمپلینٹ سینٹرز سے رجوع کرنیوالے والے شہریوں کے مسائل اور شکایات اذالہ امور کو مزید مؤثر اور غیر معمولی بنانیکے لیئے باقاعدہ ہدایات دیں۔یہ ہدایات انہوں نے پولیس ریفارمز کمیٹی پر سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحٰی اجلاس کے دوران دیئے۔جس میں تمام ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جیز شریک تھے۔ان کا کہنا تھا کہ پولیس افسران کمپلینٹ سینٹرز کا بذاتِ خود دورہ کریں اور شکایات کنندگان سے ملاقات کرکے ان سے نا صرف پولیس اقدامات کی بابت دریافت کریں بلکہ انکے مسائل و مشکلات کے حل کے حوالے سے متعلقہ پولیس کے مجموعی امور پر انھیں اعتماد میں بھی لیں۔انہوں نے کہا کہ مقدمات کی تفتیش،تحقیق اور چھان بین کے عمل کو جدید خطوط سے آراستہ کرنے کے ضمن میں دستیاب تمام آلات اور تیکنیکس کے استعمال کو مزید بہتر اور مؤثر بنایا جائے۔ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی آرز کے فوری اور بروقت اندراج کے ساتھ ساتھ اسکے جملہ مندرجات کو بھی آسان اورقابل فہم بنایا جائے جبکہ جھوتی من گھڑت اور بے بنیاد الزامات پر مشتمل ایف آئی آرز کا اندراج کرانیوالوں کیخلاف 182 اور 211 کے استغاثہ پر عمل درامدی امور کو بھی مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جائے۔آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ معمولی نوعیت کے قابلِ ضمانت کیسز کو تھانہ جات کی سطح پر ہی حل کیا جائے۔انہوں نے مزید کہا کہ کیسز کے کرائم سین/جائے وقوعہ سے اکٹھا شواہد کے ساتھ ساتھ موقع معائنہ کے وقت عینی شاہدین سے لیئے گئے بیانات کو بھی تفتیش کے جملہ امورکاباقاعدہ حصہ بنایا جائے۔آئی جی سندھ نے کہا کہ پولیس اپنے مجموعی امور کو عوام دوست بنائے اور تفویض کردہ فرائض انتہائی خلوص اور دیانت داری کے ساتھ انجام دیتے ہوئے عام لوگوں کے مسائل ومشکلات حل کریں۔

کراچی، کلاکوٹ تھانے کا انویسٹی گیشن سب انسپکٹر شہزاد حمید کو گرفتار

کراچی(کرائم رپورٹر)نیوٹاو ن پولیس نے کلاکوٹ تھانے کے انویسٹی گیشن کے سب انسپکٹر شہزاد حمید کو گرفتارکرلیا، ذرائع نے بتایاکہ ملزم شہزاد حمید نے بریگیڈ تھانے کے سابق ایس ایچ او شہید انسپکٹر ناصر الحسن کے قتل میں ملوث ایم کیوایم لندن کے ٹارگٹ کلر شاکر عرف رافع کے چشم دید گواہ کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس کے خلاف گواہی دو گے جان سے ماردونگا اور کہا کہ یادر رہے کہ شاکر عرف رافع ایم کیو ایم لندن کا ٹارگٹ کلر ہے اور میرا عزیز بھی ہے، پولیس نے چشم دید گواہ کی مدعیت میں مقدمہ الزام نمبر269/19بجرم دفعہ ٹیلی گراف ایکٹ اور 506Bدرج کرکے ملزم سے تفتیش شروع کردی ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس افسر شہزاد مغل بھی سیاسی کوٹے پر بھرتی ہوا ہے اور ٹارگٹ کلر وں کی پشت پناہی کرتا ہے۔

امریکا میں آباد مسلمانوں کا بابائے قوم سے محبت کا اظہار

کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر جراثیم کش اسپرے کیا گیا۔ اسپرے کا اہتمام امریکا میں آباد مسلمانوں کی فلاحی تنظیم ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یہ اسپرے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مصدقہ دواوں کے ذریعے بین الاقوامی معیار کے تحت کیا گیا۔ اس موقع پر مزار کی عمارت،باغِ قائد اعظم، ایوانِ نوادرات اور ملحقہ مزارات میں بھی اسپرے کیا گیا۔ ہیلپنگ ہینڈ کی ٹیم نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اسپرے کا انتظام کیا تاکہ مزار کا تقدس برقرار رہے۔اسپرے کا افتتاح مزار قائد مینجمنٹ بورڈ کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر محمد عارف نے کیا۔ ہیلپنگ ہینڈ کے نمائندے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزار قائد مینجمنٹ بورڈ کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر محمد عارف اور ہیلپنگ ہینڈ کے منیجر محمد عاصم نے کہا کہ بیرونں ملک مقیم پاکستانیوں کا جذبہ حب الوطنی کسی سے کم نہیں۔ بابائے قوم کی جدو جہد اور مزارِ قائد مسلمانانِ برصغیر کی عقیدتوں کا محور ہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ امریکا میں آباد پاکستانی وطن سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، ان کا یہ جذبہ قابلِ قدر اور لائق تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزارِ قائد پر روزانہ بڑی تعداد میں عوام آتے ہیں، اس اسپرے سے آنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ محمد عارف نے کہا کہ مزارِ قائد کی انتظامیہ اس امر کا خصوصی خیال رکھتی ہے کہ مزار اور اس کے باغات میں کسی قسم کا پانی کھڑا نہ رہنے دیا جائے تاکہ مچھروں اور حشرات کی افزائش کا تدارک ہو، ڈینگی کا مچھر چوں کہ صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے مزار میں درختوں اور باغ میں پانی دینے کے بعد اسے خشک کرنے کا خصوصی اہتمام موجود ہے۔

ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل کے تصوّرِ نَو پر ماہرین کا اظہارِ خیال

کراچی(پ ر) ”پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے گزشتہ دہائیوں میں اس کی معاشرتی و معاشی ترقی میں ہونے والے خساروں کی تلافی کرے۔“یہ بات جعفر بزنس سسٹمز (JBS) کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کراچی کے موون پِک ہوٹل میں منعقدہ دو روزہ بین الاقوامی IT انفارمیشن ٹیکنالوجی) کانفرنس ’دی فیوچر سمِٹ‘ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔’ڈائیلاگ آن ری اِمیجننگ دی فیوچر وِد ٹیکنالوجی‘ (یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل کے تصوّرِ نَو پر مذاکرہ)کے عنوان سے ہونے والی اس سمِٹ کے 9 ویں سیشن کی میزبانی کرتے ہوئے سیّد وقار الاسلام نے، جو وزیرِ عظم کی IT ٹاسک فورس کے رکن بھی ہیں، کہا کہ ٹیکنالوجی کے اثرات کے سبب دُنیا عظیم تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے کیونکہ ہماری زندگی میں ایسی تبدیلیاں آچکی ہیں جن کا ہم کبھی تصوّر بھی نہیں کر سکتے تھے۔وقار الاسلام نے کہا،”ایک دہائی قبل Apple محض ایک پھل تھا لیکن اب اس سے مراد ایک جدید طرزِ زندگی ہے۔ انٹرنیٹ نے اسمارٹ فون، ٹیبلٹ اور دیگر ٹیلی مواصلاتی آلات کے ساتھ مل کر دُنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے اور یہ دن بہ دن سُکڑتی جا رہی ہے۔“حالیہ برسوں میں جدّت نے ٹیکنالوجی کی جس ہوش رُبا رفتار کا مشاہدہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سافٹ ویئر محض کچھ خصوصیات اور افادیت کا حامل ایک کمپیوٹر پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ از خود ایک انوکھا عالم ہے جس نے آج کی دُنیا کی کایا پلٹ دی ہے۔“انہوں نے کہا، ”اپنے والِٹ میں نظر دوڑائیں؛ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ فقط مختلف سافٹ ویئرز ساتھ لیے چل رہے ہیں، مثلًا قومی شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ۔ تمام روایتی آلات مثلًا کیمرا، میوزک اور ویڈیو پلیئر، گھڑی، ٹیلی وژن، کیلکیولیٹر وغیرہ اب سافٹ ویئر کے اجزاء پر مبنی ہوتے ہیں۔“ فیوچر سمِٹ کے 9 ویں سیشن سے مندرجہ ذیل مقررین نے بھی خطاب کیا: سیم لی، سی ای او، بلاک چین گلوبل لمیٹڈ؛ ٹولیو مارکِس، کو-فاؤنڈر، ای ایکس اسپورٹس؛ جوہان Bjurman برگ مین، کو-فاؤنڈر، آن دی گراؤنڈاور ڈائریکٹر آپریشنز، کوربوڈا وینچرز؛ اور ایلینا نیم چینکو، یوکرین سے تعلق رکھنے والی IT اور پراجیکٹ مینجمنٹ پراکٹیشنر۔

سلیم مانڈوی والا کی ملائیشیاء کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر سے ملاقات

کراچی(پ ر) ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈوی والا نے ملائیشیا کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر محمد عارف سے ملاقات کی ہے. ملاقات یورو ایشیئن کانفرنس کی سائیڈ لائن پر کی گئی. سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی قیادت میں سینیٹ کا تین رکنی وفد یورو ایشیئن کانفرنس میں شرکت کررہا ہے. سینیٹ کے وفد میں سینیٹر نعمان وزیر اور سینیٹر منظور کاکڑ شامل ہیں. سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے ملائیشیاء کے اسپیکر سے مسئلہ کشمیر پر تبادلہ خیال کیا اور قرار داد مسودہ بھی شیئر کیا. سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ بین الاقوامی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے, بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کررہا ہے. ملائیشیاء کے اسپیکر نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا. ملاقات میں پاکستان اور ملائیشیاء کے درمیان دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں پاکستان اور ملائیشیاء کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. ملائیشیاء نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے پر دلچسپی کا اظہار کیا. اس سلسلے میں ملائیشیاء کا ایک وفد اکتوبر کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔

بھارتی جنگی جنون کا نوٹس لیا جائے، بلدیہ عظمیٰ سٹی کونسل کی قرار داد

کراچی (اسٹاف رپورٹر)بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم، کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی، ریاستی دہشت گردی،کنٹرول لائن کی بار بار خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں جاری بھاری جارحیت اور جنگی جنون کا فی الفور نوٹس لیا جائے۔ کشمیری عوام کو ان کی مرضی کے مطابق جینے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کا حق دیا جائے اور بھارت کے تسلط سے آزاد کرایا جائے۔یہ بات بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سٹی کونسل کے حالیہ اجلاس میں متفقہ طور پر منظور کی جانے والی ایک قرار داد میں کی گئی ہے۔ قرار داد سٹی کونسل میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر جنید مکاتی کی جانب سے پیش کی گئی جبکہ قرار داد کے تائید کنندہ حنیف میمن تھے۔ قرار داد پر کونسل کے دیگر اراکین نے بھی اظہار خیال کیا اور قرار داد کی مکمل حمایت کی۔ قرار داد میں مزید کہا کہ کونسل کا اجلاس بھارت کی جارحیت و جنگی جنون اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی جانب سے اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی ادارو ں کی جانب سے مسلسل خاموشی پر بھی شدید احتجاج کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیئے۔

کے ایم ڈی سی ڈاکٹر و اساتذہ کو تنخواہیں ادا کی جائیں ٗحافظ نعیم الرحمن

کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ڈاکٹروں کو 4ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے، اسپتال میں مریضوں کو شدید تکالیف اور طلبہ کے تدریسی عمل متاثر ہونے پر شدید مذمت کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ بلدیہ عظمیٰ کے تحت چلنے والا کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج مجرمانہ غفلت کی وجہ سے متعدد مسائل کا شکار ہے،تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مستقبل کے مسیحا تیار کرنے والے اساتذہ تدریسی مصروفیات ترک کرکے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں،سندھ حکومت بلدیہ کراچی کے تحت چلنے والے اداروں کا بھی ذمہ دارہے اس کا فرض ہے کہ کے ایم ڈی سی کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔بلدیہ عظمیٰ کی اعلیٰ انتظامیہ اور افسران کی غیر ذمے داری کی وجہ سے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ڈاکٹر 4ماہ کی تنخواہوں سے اب تک محروم ہیں، تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے اسپتال کی اوپی ڈی بندہے جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامناہے اور کالج میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی متاثر ہے۔ کے ایم ڈی سی بلدیہ عظمیٰ کے تحت چلنے والے ادارہ ہے اسی لیے بلدیاتی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ڈاکٹروں کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں اور 4ماہ کی تنخواہیں ادا کی جائیں تاکہ معمول کے مطابق درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوسکے اور اوپی ڈی میں مریضوں کا علاج ممکن بنایا جاسکے اور اس حوالے سے کوئی رکاوٹ ہے تو صوبائی حکومت اسے دور کرے اور ڈاکٹروں کے مسائل حل کرانے میں اپنا کردار اداکرے۔جماعت اسلامی نے ہمیشہ سے محروموں،مظلوموں اور مجبوروں کا ساتھ دیا ہے اور اساتذہ کو تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ حکومت اساتذہ سے مذاکرات کر کے مسئلہ حل کرنے کے بجائے مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے جس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان ہے۔

