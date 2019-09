ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل کے تصوّرِ نَو پر ماہرین کا اظہارِ خیال ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل کے تصوّرِ نَو پر ماہرین کا اظہارِ خیال

کراچی(پ ر) ”پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے گزشتہ دہائیوں میں اس کی معاشرتی و معاشی ترقی میں ہونے والے خساروں کی تلافی کرے۔“یہ بات جعفر بزنس سسٹمز (JBS) کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کراچی کے موون پِک ہوٹل میں منعقدہ دو روزہ بین الاقوامی IT انفارمیشن ٹیکنالوجی) کانفرنس ’دی فیوچر سمِٹ‘ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔’ڈائیلاگ آن ری اِمیجننگ دی فیوچر وِد ٹیکنالوجی‘ (یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل کے تصوّرِ نَو پر مذاکرہ)کے عنوان سے ہونے والی اس سمِٹ کے 9 ویں سیشن کی میزبانی کرتے ہوئے سیّد وقار الاسلام نے، جو وزیرِ عظم کی IT ٹاسک فورس کے رکن بھی ہیں، کہا کہ ٹیکنالوجی کے اثرات کے سبب دُنیا عظیم تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے کیونکہ ہماری زندگی میں ایسی تبدیلیاں آچکی ہیں جن کا ہم کبھی تصوّر بھی نہیں کر سکتے تھے۔وقار الاسلام نے کہا،”ایک دہائی قبل Apple محض ایک پھل تھا لیکن اب اس سے مراد ایک جدید طرزِ زندگی ہے۔ انٹرنیٹ نے اسمارٹ فون، ٹیبلٹ اور دیگر ٹیلی مواصلاتی آلات کے ساتھ مل کر دُنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے اور یہ دن بہ دن سُکڑتی جا رہی ہے۔“حالیہ برسوں میں جدّت نے ٹیکنالوجی کی جس ہوش رُبا رفتار کا مشاہدہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سافٹ ویئر محض کچھ خصوصیات اور افادیت کا حامل ایک کمپیوٹر پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ از خود ایک انوکھا عالم ہے جس نے آج کی دُنیا کی کایا پلٹ دی ہے۔“انہوں نے کہا، ”اپنے والِٹ میں نظر دوڑائیں؛ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ فقط مختلف سافٹ ویئرز ساتھ لیے چل رہے ہیں، مثلًا قومی شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ۔ تمام روایتی آلات مثلًا کیمرا، میوزک اور ویڈیو پلیئر، گھڑی، ٹیلی وژن، کیلکیولیٹر وغیرہ اب سافٹ ویئر کے اجزاء پر مبنی ہوتے ہیں۔“ فیوچر سمِٹ کے 9 ویں سیشن سے مندرجہ ذیل مقررین نے بھی خطاب کیا: سیم لی، سی ای او، بلاک چین گلوبل لمیٹڈ؛ ٹولیو مارکِس، کو-فاؤنڈر، ای ایکس اسپورٹس؛ جوہان Bjurman برگ مین، کو-فاؤنڈر، آن دی گراؤنڈاور ڈائریکٹر آپریشنز، کوربوڈا وینچرز؛ اور ایلینا نیم چینکو، یوکرین سے تعلق رکھنے والی IT اور پراجیکٹ مینجمنٹ پراکٹیشنر۔

