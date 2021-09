پاکستان کے کم عمر کو ہ پیما شہروز کاشف نے8000 میٹر سے بلند ایک اور چوٹی سر کرلی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے کم عمرترین کوہ پیما شہروزکاشف نے نیپال میں آٹھ ہزار 163 میٹر بلندمناسلو چوٹی سر کرلی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق شہروز کاشف کے والد سلمان کاشف نے بتایا ہے کہ شہروز نے نیپال میں 8163 میٹر بلند چوٹی مناسلو پرصبح ساڑھے پانچ بجے پرچم لہرایا۔ اس طرح براڈ پیک، ماونٹ ایورسٹ اورکے ٹوکے بعدشہروز کاشف نے دنیا میں 8000 میٹربلند چوتھی چوٹی سرکرلی ہے۔ماونٹ ایورسٹ سر کرنے کے بعد شہروز کاشف کو سپورٹس بورڈ پنجاب نے اپنا یوتھ ایمبیسیڈرمقررکیا تھا اور پنجاب حکومت کی جانب سے ان کو 10لاکھ روپے کا نقد انعام بھی دیا گیا تھا۔

Congratulations to Pakistan’s Shahroz Kashif for summiting Manaslu in Nepal, at 8163m, the 8th highest peak in the world. pic.twitter.com/EMNg6BfPMD