اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی صائمہ سلیم کون ہیں؟ ان کے بارے جان کر آپ کو بھی خوشی ہوگی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)صائمہ سلیم نے آج (ہفتے کو) اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کی ۔

صائمہ سلیم پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون سفارت کار ہیں جو کہ نابینا ہیں۔پاکستان تحریک انصاف کے آفیشل میڈیا اکاؤنٹ سے کی گئی ایک ٹویٹ کے مطابق صائمہ سلیم کے بھائی یوسف سلیم پاکستان کے پہلے نابینا جج تھے جبکہ ان کی ایک بہن یونیورسٹی آف لاہور میں لیکچرار ہیں۔ صائمہ سلیم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران کشمیر کے حوالے بھارتی الزامات کا دبنگ جواب دیا تھا ۔صائمہ سلیم کے اس انداز کو پاکستان میں خوب سراہا جارہا ہے ۔

Inspiring facts via @PakistanInPeace

This video features Saima Saleem, Pakistani Blind diplomat, speaking on Kashmir at #UNGA . Her brother Yusaf Saleem is the first blind judge of Pakistan. Her blind sister, is a lecturer at the University of Lahore.pic.twitter.com/8ptGsNI9g0