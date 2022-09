قاضی آفاق حسین اور میری نشریات (4) قاضی آفاق حسین اور میری نشریات (4)

کوویڈ کی پہلی، دوسری اور تیسری لہر کے دوران قاضی آفاق حسین کے ساتھ میرا میل ملاپ ہفتے میں دو ایک ایس ایم ایس اور فون کال کے تبادلے تک محدود ہو گیا تھا۔ لہر تھمتی تو سچ مُچ کی ملاقات بھی ہو جاتی۔ جیسے اِن تین برسوں میں محبتی دوست جاوید اکرام شیخ کی دیش یاترا پہ آفاق صاحب نے کم از کم دو مرتبہ جی سی (یو) میں پولیٹکل سائنس کے کئی پرانے ہمکاروں کو ’ہم قہقہہ‘ کیا۔ تدریسی مضمون سے ہٹ کر اِس کالم نویس کی بطور مہمان اداکار شرکت ایک الگ اعزاز ہے۔ وگرنہ عمومی احتیاط ایسی تھی کہ ایک روز کسی ختمِ قل جانا پڑ گیا کہ تو مَیں منہ پر دو، دو توبڑے چڑھا کر لگاتار ہمت سے زیادہ سیپارے اِس لیے پڑھتا رہا کہ کسی سے بات نہ کرنی پڑے۔

اِس کے برعکس آفاق وبا ء کے دَور میں بھی دُوردراز مقامات کے لوگوں کو نہیں بھولے تھے۔ ایک رو ز مجھے ڈیرہ غازی خان سے ایک نوجوان کا فون آیا کہ اُن کے ضعیف العمر چچا، جنہوں نے 1949 ء میں روزنامہ ”پاکستان ٹائمز“ پڑھنا شروع کیا تھا، میرے ایک کالم میں قاضی آفاق کا ذکر پڑھ کر اُن سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے میرے نام چچا کا خط بھی پی ڈی ایف کیا جس میں ”بہت اچھے اور نیک افسر“ کو یاد کیا گیا تھا۔ مَیں نے سوچا خدا جانے کون ہے۔ آفاق کو بتایا تو کہنے لگے:میری تعیناتی کے دنوں میں یہ ایک شریف النفس وکیل تھے اور میرے دل میں اِن کا بہت احترام ہے۔ نمبر دیجیے تاکہ اُنہیں خود فون کروں۔“ یہاں ایک عمررسیدہ شخص کے بارے میں غیر دوستانہ رویے پر آپ میرے شُبے میں پڑ گئے ہوں۔ خیر، ابھی اپنا غصہ بچا کر رکھیں کیونکہ کچھ ہی دیر میں ایک اور واقعہ پیش آنے والا ہے جس کا سُوچ کر اپنی ہی حماقت پہ مَیں آج بھی سر پیٹنے لگتا ہوں۔

بے تکلف مکالموں میں ہمارے درمیان زبان و ادب کی بات بھی چل پڑتی تھی۔ مراد ہیں میرے ممدوح کی دوستانہ فرمائشیں اور میری کچی پکی رہنمائی۔ جیسے ’قاضی‘ کی جمع کیا ہو گی؟ اِس پر عربی جانے بغیر ’فریقین‘ اور ’فریقون‘ یا ’سابقین‘ اور ’سابقون‘ کی مدد سے میری تشریح۔ ایک بار کسی تقریب سے چند گھنٹے پہلے رازدارانہ لہجے میں سوال کہ صدارتی تقریر کے لیے شعر کا دوسرا مصرع یاد ہے، پہلا ذہن سے نکل گیا۔ ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ ہم لوگ ہر مسئلے کا حل آخرت پہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اِسی دنیا میں ہمارے اعمال آخرت کا پیش خیمہ ہونے چاہئیں۔ میری تائید پہ کہنے لگے کہ اِسی نکتے پر کوئی امید افزا شعر درکار ہے۔ہمارا مسئلہ فیض احمد نے حل کر دیا جنہیں ہم ’الم نصیبوں، جگر فگاروں کی صبح افلاک پر نہیں ہے‘ سے لے کر چلے اور ’سحر جو شب سے عظیم تر ہے‘ تک جا پہنچے۔

شعری ’بھن تروڑ‘ کے اِس عمل نے ایک دن ذرا بڑی آزمائش سے دو چار کر دیا۔ وہ تھا ”کسی بہت پیارے دوست کی صحت یابی پر خوبصورت شعر“ کا تحریری مطالبہ۔ مجھے موضوعاتی متن کی تلاش میں دِقت ہوئی تو سوچا کہ ایک مرتبہ اسکول کی بیت بازی میں ’ی‘ سے شروع ہونے والے اشعار ختم ہو جانے پر میری اپنی تُک بندی کام دکھا گئی تھی کہ:

یہ جو بجلی کا بلب ہے، یارو

مردِ مومن کا قلب ہے، یارو

چنانچہ فرمائش پوری کرنے کی خاطر یہ قطعہ لکھ بھیجا، ساتھ ہی مشورہ کہ ’لب‘ کے نیچے زیر کا خیال رکھیں:

یوں بہم صحت کے اسباب ہوئے

شادماں آپ کے احباب ہوئے

لبِ گویا ہے خوشی کا نغمہ

مرحبا دوست شفایاب ہوئے

اِس پر ’تھینکس، ڈیر‘ تو دو منٹ میں موصو ل ہو گیا تھا۔ اگلے دن قہقہہ بار فون کال It went very well سے شروع ہوئی۔ پھر یہ انکشاف کہ مخاطب بیگم صاحبہ تھیں جن کے کامیاب آپریشن کی خوشی میں یہ شعر چھوٹی سی گھریلو تقریب میں پڑھے گئے۔ یہ بات ہے پچھلے سال تین فروری کی، اِسے دو ہفتے نہیں ہوئے تھے کہ قاضی آفاق اور پروفیسر طاہر بخاری نے پنجاب یونیورسٹی کلب کی کافی شاپ میں میرے ساتھ طویل سہ پہر گزاری اور آپ بیتی کے دو نہایت خواندنی ابواب سنائے۔

یونیورسٹی کلب کا منظر ٹی وی انٹر کٹ کے ڈریعے اب ایکسپو سنٹر کے ویکسی نیشن مرکز پر جا کھُلتا ہے۔ کافی شاپ کی ملاقات کے ایک ماہ کے اندر تیسری لہر پہ ٹیکے لگوانے والوں کے ہجوم کا سُن کر مَیں، اند ر سے کم آمیز آدمی، ڈرا ہوا تھا کہ خدا جانے کیا سلوک ہو۔ چنانچہ بھائی سے مشورہ کیا جو پہلی ڈوز لگوا آئے تھے۔ پھر شیخوپورہ سے قیصر ذوالفقار بھٹی، اسلام آباد سے بہن میمونہ ملک اور لاہور سے فلسفہ کے مستند استاد ڈاکٹر ساجد علی جنہوں نے الگ الگ مراکز میں عملے کے حسنِ اخلاق کو سراہا اور کہا کہ کُل تیس تیس منٹ لگے۔ ڈھارس بندھ جانے پر بھی 19 مارچ کو بعد از نماز جمعہ مَیں کوائف کا فارم ہاتھ تھامے ویکسی نیشن سنٹر میں داخل ہوا تو ذہن میں بدستور یہ وسوسہ تھا کہ کچھ لوگ محض قطار پھاندنے کے لیے وہیل چیئر پہ سوار ضرور دکھائی دیں گے۔

اُس راہداری میں جہاں ٹیکا لگوانے کے لیے دائیں کیبن میں جانا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک محترمہ وہیل چیئر پہ دراز ہیں۔چہرہ ماسک سے مکمل ڈھکا ہوا ہے۔ منہ سے نکلا: ”کیا آپ اپاہج ہیں؟“ ”جی، اپاہج تو نہیں۔۔۔ میری سرجری ہوئی ہے۔“ میرے شرمندہ ہونے سے پہلے ہی ایک اور ماسک کے اندر سے قاضی آفاق حسین کا مانوس قہقہہ گونجتا ہے: ”رعنا، پہچانا نہیں، شاہد ملک ہے۔“ مَیں نے بھی زمین میں گڑنے کی بجائے بات بدل لی ”’اِس لیے پوچھا تھا کہ مجھ سے پہلے انجکشن لگوا لیتیں۔“ اگلے دن معافی مانگنے کے لیے فون کیا تو جواب مِلا:”گھر آکر بھی ہم ڈسکس کرتے رہے کہ شاہد نے کوئی اَور لفظ کیوں نہ برتاا؟ اچھی خاصی اردو جانتا ہے۔“ فیض ہی نے کہا تھا کہ زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب قدرتِ کلام جواب دے جاتی ہے۔ آفاق کے چلے جانے پر ایک ایسا ہی مرحلہ مجھے پھر درپیش ہے۔ (ختم شُد)