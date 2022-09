پی ایس ایل 7 کی ٹرافی پبلک کردی گئی ، شائقین کیلئے تصویر بنوانے کا موقع

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پی ایس ایل 7 کی ٹرافی پبلک کر دی، اب شائقین ٹرافی کیساتھ تصویر بھی بنوائیں گے۔

لاہور قلندرز اور اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لئے عطیہ اکٹھا کرنے کی مہم میں پی ایس ایل 7 کی ٹرافی بھی عوام کیلئے عام کر دی گئی ۔ لاہور کے لبرٹی چوک پر اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین کیلئے لگائے امدادی کیمپ پر فنڈ ریزنگ کیلئے سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانہ نے پی ایس ایل سیون کی ٹرافی کو پبلک کیا۔

اس موقع پر لاہور قلندرز کے سی ای او نے کہا کہ ہم نے اخوت کے لبرٹی کیمپ میں پی ایس ایل 7 کی ٹرافی رکھ دی ہے تاکہ شائقین اس ٹرافی کے ساتھ تصویر بنوائیں اور سیلاب زدگان کیلئے 100 روپے یا زائد کی امداد کریں، لوگ امداد نہ بھی کریں تو بھی یہ ایک سپورٹ ہے ۔

PSL Trophy Photo Booth at @Akhuwat Flood Relief Camp, Liberty Chowk, Lahore.

Donate for the victims of #FloodsinPakistan & take a photo with Lahore Qalandars PSL 7 Champions ????

Join us tomorrow from 01:00PM to 10:00PM#DamaDamMast #MainHoonQalandar #DilSe pic.twitter.com/YC86aNLsaM