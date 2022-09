رابی پیرزادہ نے اپنی نئی پینٹنگز پاک فوج کے جوانوں کے نام کر دی

لاہور(آئی پی ایس)شوبز کو خیر باد کہنے والی رابی پیرزادہ نے اپنی نئی پینٹنگز سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کے نام کر دی ۔

رابی پیرزادہ نے کہا کہ میرے والد نے پاک آرمی میں فرائض سر انجام دئیے ہیں ۔ایک فوجی کی بیٹی ہونے پر مجھے فخر ہے اور میں سب کو بڑے فخر سے اس کا بتاتی ہوں۔ رابی پیرزادہ نے پاک فوج کے جوانوں کی پینٹنگز بناتے ہوئے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے جس کے ساتھ وہ ملی نغمہ بھی پڑھ رہی ہے ۔

Mere abbu ne Pak army mein serve kiya, or ab alhamdulillah mein apne mohafizon ke liye apna art dedicate ker rehi hon, My latest painting for my Defenders @OfficialDGISPR pic.twitter.com/lZTggBUufu